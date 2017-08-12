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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Filistin'de



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ERZURUM (İHA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği üyesi bir grup iş adamı, Filistinli Müslümanlara destek amacıyla Filistin'e gitti, Cuma Namazını'da Mescid-i Aksa'da kıldı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve Erzurum Başkanı Taner Bayır ile birlikte beraberindeki heyet, Filistinli Müslümanlara destek olmak amacıyla Filistin'e gitti. Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı sonrası basına açıklama yapan Genel Başkan Kaan, "Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak, ilk kıblemize sahip çıkıyoruz. İstanbul'da, Beyazıt Meydanı'nda nasıl toplandıysak, Mescid-i Aksa'da da toplanalım demiştik. Mescid-i Aksa'yı karanlıktan aydınlığa çıkaracak kandilin bir damla yağı olmalıyız" diyerek tüm dünyaya çağrı yaptı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik haksız yasak ve sınırlamalarına tepki göstermek ve Filistinlilere destek vermek amacıyla iş adamlarından oluşan bir heyetle Kudüs'e gittiklerini belirten Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Erzurum Başkanı Taner Bayır, ilk gün El Halil Şehri'nde Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup ve Hz. Yusuf Peygamberlerin kabirlerini ziyaret ettiklerini, ikinci gün ise, Hz. Ömer Camii, El-Halil Kapısı ve Burak Mescidi ziyaretlerinin ardından Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı kıldıklarını bildirdi.

İsrail'in, tüm Müslümanlar için kutsal mekân olan Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğünü kısıtlamasını kabul etmediklerini söyleyen Bayır, "Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak, ilk kıblemize sahip çıkıyoruz. İstanbul'da, Beyazıt Meydanı'nda nasıl toplandıysak, Mescid-i Aksa'da da böyle toplanalım demiştik ve bugün de Filistin'deyiz burada ki Müslüman kardeşlerimizle Cuma Namazımızı kıldık. Kudüs, ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz ve üçüncü haremimiz Mescid-i Aksa'yı bağrında barındırıyor. Peygamber Efendimiz (SAV) burada bütün Peygamberlere namaz kıldırmış ve Allah'ın (C.C.) huzuruna buradan çıkmıştır. Aksa dolayısıyla sadece Filistinlilerin değil, bizatihi tüm Müslümanlarındır ve en az Mekke ve Medine kadar kutsaldır.

Yalnız İsrail değil, tüm dünya bilmelidir ki, bu değerimize, bu emanetimize, Müslümanlar olarak her zaman sahip çıkacağız. Bedenlerimiz her gün burada olmayabilir; fakat biz bütün kalbimizle, bütün varlığımızla burada, bu topraklardayız. Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir hadisinde: "Eğer Mescid-i Aksa'ya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin" buyurmuş. Biz de Mescid-i Aksa'yı karanlıktan aydınlığa çıkaracak kandilin bir damla yağı olmalıyız.

Tüm dünya, yapılan bu haksızlığa, zulme ses çıkarmalı, tepkisini göstermelidir. Biz bunun için de var gücümüzle çabalayacağız. Filistinli kardeşlerimizden, İsrail'in zorbalığına gösterdikleri direnişte desteğimizi eksik etmeyeceğiz. Buradan, Türkiye'deki tüm kardeşlerime, iş dünyası ve STK'ların temsilcilerine çağrıda bulunuyorum; gelin, Mescid-i Aksa'ya hep birlikte sahip çıkalım."dedi.

Bayır, Filistin programına Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın yanısıra, Genel başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yurtiçi-Yurt dışı Şube Başkanları ve Sektör Kurulu Başkanları'ndan oluşan 100'ü aşkın Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği üyesi iş adamının katıldığı da bildirdi.

Bayır, heyetin, Cuma namazı sonrası Burak Mescidi, Mervan Mescidi ve Kadim Mescidi'ni de ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

(ERZ-Y)



12.08.2017 16:28:01 TSI

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