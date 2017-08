YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Kepez'de Mayıslar yeniden aday olmayacak

ANTALYA (İHA) - AK parti Döşemealtı İlçe Başkanı Yusuf Mayıslar, yaptığı yazılı açıklama ile kongrede yeniden aday olmayacağını açıkladı.

AK Partide 2002 yılından bugüne kadar yönetimlerde görev aldığını 2009'da Döşemealtı İl Genel Meclis üyesi olduğunu, akabinde İlçe Başkanlığı görevine getirildiğini hatırlatan Mayıslar, hem İl Genel Meclis Üyesi hemde İlçe Başkanı olarak görev yaptığını 2014 yılında İl Genel Meclis üyeliğinin sona erdiğini 2009'da aldığı ilçe başkanlığı görevini Ekim ayının 15'inde yapılacak 4. Olağan Kongrede yeni arkadaşlarına devredeceğini söyledi.



3 dönem kuralı gereği aday olmayacak

Parti tüzüğü gereği 3 dönem kuralından dolayı ilçe başkanlığı görevinin sona ereceğini kaydeden İlçe Başkanı Yusuf Mayıslar, " Partimizin kuruluşundan bugüne her dönem ülkemiz için önemli adımlar atılmış, tüm teşkilatlarımız her zaman büyüyen Türkiye için elinden geleni yapmış ve bugünün büyük Türkiye'sini inşa etmiştir. Bu kutlu yürüyüşümüzün mimarı olan, beni bu göreve layık gören başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başbakanımız Sn. Binali Yıldırım'a bana böylesine bir onuru yaşattıkları için şükran borçluyum. Milletimize hizmet yolunda bana bu fırsatı verdiklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ben yeni kongre sürecinde il ve ilçe başkanlıklarımızda yaptığımız değerlendirmeler ile yeni dönemde aday olmayacağımı kamuoyu ile paylaşmak isterim. Bu karar ile hizmet bayrağını bir başka arkadaşımıza devretmiş olacağım. Şunun da bilinmesini isterim ki bu karar asla partimizden bir kopuş değildir. Partimizin verdiği her vazifeyi bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada üstleneceğimi belirtmek isterim. İnşallah bu kongre sürecinde yeni arkadaşlarımıza bu hizmet bayrağını devredeceğim. Her zaman olduğu gibi inşallah kongrelerimizi birlik ve beraberlik içerisinde AK Partimize yakışır şekilde gerçekleştireceğiz. Bundan sonra partimiz içinde ilk görevim yeni başkanımıza en büyük desteği vermek olacaktır." dedi.

Görev süresince kendisine destek verenlere teşekkür eden Mayıslar, " Unutulmasın ki bu bir veda değildir! aksine "Her bitiş, yeni bir başlangıçtır...." diye konuştu.



