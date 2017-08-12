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Otobanda Vefat Eden Ortacalı Tır Şoförü Toprağa Verildi



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde otoban gişelerinde vefat eden tır şoförü İlyas Eser, Ortaca'da toprağa verildi.

Muğla, Köyceğiz, Dalaman ve Ortaca bölgesinde tır şoförlüğü yapan İlyas Eser, önceki gün Muğla bölgesinden yük aldığı tırı ile İzmir istikametine doğru yola çıktı. Efeler ilçesine ulaştığında Aydın-İzmir otoban gişeleri yakınına gelen sürücü Eser, iddiaya göre dinlenmek için tırı park etti.

Yolu kullanan ve Eser'i ve kullandığı tanıyan diğer şoförler, seferlerini tamamlayıp dönmelerine rağmen Eser'in kullandığı tırın aynı yerde park halinde olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Öldüğü belirlenen Eser'in cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cuma günü Ortaca'da ki evine getirilen İlyas Eser'in cenazesi, Ortaca Cumhuriyet Mahallesi mezarlığına defnedildi.

(CC-MB-Y)



12.08.2017 16:42:49 TSI

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