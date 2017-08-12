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Soğanda'dan AK Parti'nin 16. yıl mesajı

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 16:52
Soğanda'dan AK Parti'nin 16. yıl mesajı
Soğanda'dan AK Parti'nin 16. yıl mesajı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda 14 Ağustos 2001 tarihli partisinin kuruluş yıl dönümü ile ilgili bir mesaj yayımladı.
Başkan Soğanda mesajında, 16 yıldır halkın oyları ile tek başına iktidar olan AK Parti'nin birer neferleri oldukları için gurur duyduklarını ifade ederek, partisinin kuruluş yıl dönümünü kutladı. "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan partimiz Türk demokrasi tarihimizde çok önemli bir dönemin başlangıcı olmuştur'' diyen Soğanda, AK Partili olmak büyük Türkiye sevdalısı olmaktır ve bu uğurda korkusuzca, aşkla, gururla, imanla ve hiç yılmadan çalışmaktır" ifadelerini kullandı. Soğanda, ''AK Parti'nin kuruluşu, Türkiye için yeni bir başlangıç oluşturmuştur. Gerek ülkemiz, gerekse ilimizde AK Parti ile birlikte yapılan sessiz devrimler herkesçe bilinmektedir. Her dönem ayağımıza prangalar vurmaya çalışan şer güçlere karşı halkımız gereken cevabı vermiş ve Türkiye'nin gelişmesini istemeyen bir takım terör örgütlerine rağmen, ekonomi, sağlık, eğitim, kalkınma, diyanet, adalet; Kürt meselesi, gibi birçok alanda, iç ve dış ticarette, hukuk, siyaset ve sosyal alanda Türkiye, sayılı gelişmiş ülkeler arasına girmeyi başarmıştır. Günlerce İMF'nin kapısında borç beklemekten çıkarak, Türkiye İMF'ye borç para veren bir ülke haline gelmiştir. 16 yıl öncesine kadar hastane, eczane kuyruklarında beklerken, bugün AK Parti iktidarı ile birlikte 5 yıldızlı oteller konforundaki hastaneler ile tanıştık. Bütün gücünü milletten alan partimiz her zaman milletinin yanında olmuş ve millete hizmet etme sevdasıyla çalışmalarını yürütmüştür. AK kadroların bir neferi olarak 16 yıllık süreç içerisinde partimizin kuruluşundan bu zamana kadar her bir kademesinde görev almış, milletvekillerimiz, il başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı, belde başkanlarımızı, meclis üyelerimize kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza ve görev almış herkese teşekkür ediyorum. Partimizin tüm birimlerinde görev alan dava arkadaşlarımızı ziyaret ediyor, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Biz dün olduğu gibi, bugün ve yarında gönüllerin partisi olmaya, Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu inancıyla yolumuzda dimdik yürümeye devam edeceğiz. Partimizin 16. kuruluş yıldönümünün teşkilatlarımıza ve bize desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza, tüm dünyaya ve Van'ımıza hayırlar getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.
(ŞAK-Y)

12.08.2017 16:54:56 TSI
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