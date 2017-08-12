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STSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım:

-" Odamız makam mevki odası değildir''



(Fotoğraflı)



Onur Erden

SİVAS (İHA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Osman Yıldırım, odalarının makam mevki odası olmadığını söyledi.

STSO Ağustos ayı meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, odalarının makam mevki odası olmadığını belirtip, üyelerinin ve halkın sorunları ile yakından ilgilenmeleri gerektiğini söyledi. Yıldırım, " Odamız, fedakarlık yaparak, insanlarımıza hizmet sunma yeridir. Adaylar, işinden gücüden, maddiyatından olup burada çalışacak. Bunun karşılığında da maaş yada bir ücret alınmadığının bilinmesi gerekir. Bu oda hepimizin. Odamızın çıtasının yükselmesi için hizmetlerimizin ve çalışmaların başarısının anlatılması lazım. Aday olan arkadaşlar, hangi göreve talip olduklarını ve neyi temsil edeceklerini iyi bilmeleri lazım."dedi.

Yol ve su yapılacaksa bize geliyorlar.

Kuruluş amaçlarının üyelerinin ticari mesleklerinin gelişmesi ve üyelerle halkın arasındaki ilişkilerinin sağlanması gibi görevlerinin olduğunu söyleyen Yıldırım," Kuruluş amacımız; üyelerin ticari mesleklerinin gelişmesi, üyelerle halkın arasındaki ilişkinin sağlanması gibi görevlerimizi var. Bunun dışında sosyal ve teknik konuların hepsini yapıyoruz. Ancak herkesin beklentisi ticaret ve sanayi odası olmuş. Yol, su yapılacaksa odaya geliyor. Protokol de dahi sonlardayız. Eli taşın altında olan üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan sizlerin gücüyle ilk 5'lerdeyiz. Bu da odamızın gücü. Odamızın de güçlü olmasını istiyorsak, eleştirilerimizi kendi aramızda yapacağız. Buraya gelecek kişinin elinde kanun yok, yaptırım gücü yok. Burası temsil yeri. Arkasında üyesi durduğu müddetçe iyi temsil edilir" ifadelerini kullandı.

(OE-GF-



12.08.2017 17:07:55 TSI

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