ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım:

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 17:05
STSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım:
STSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım:
-" Odamız makam mevki odası değildir''

(Fotoğraflı)

Onur Erden
SİVAS (İHA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Osman Yıldırım, odalarının makam mevki odası olmadığını söyledi.
STSO Ağustos ayı meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, odalarının makam mevki odası olmadığını belirtip, üyelerinin ve halkın sorunları ile yakından ilgilenmeleri gerektiğini söyledi. Yıldırım, " Odamız, fedakarlık yaparak, insanlarımıza hizmet sunma yeridir. Adaylar, işinden gücüden, maddiyatından olup burada çalışacak. Bunun karşılığında da maaş yada bir ücret alınmadığının bilinmesi gerekir. Bu oda hepimizin. Odamızın çıtasının yükselmesi için hizmetlerimizin ve çalışmaların başarısının anlatılması lazım. Aday olan arkadaşlar, hangi göreve talip olduklarını ve neyi temsil edeceklerini iyi bilmeleri lazım."dedi.
Yol ve su yapılacaksa bize geliyorlar.
Kuruluş amaçlarının üyelerinin ticari mesleklerinin gelişmesi ve üyelerle halkın arasındaki ilişkilerinin sağlanması gibi görevlerinin olduğunu söyleyen Yıldırım," Kuruluş amacımız; üyelerin ticari mesleklerinin gelişmesi, üyelerle halkın arasındaki ilişkinin sağlanması gibi görevlerimizi var. Bunun dışında sosyal ve teknik konuların hepsini yapıyoruz. Ancak herkesin beklentisi ticaret ve sanayi odası olmuş. Yol, su yapılacaksa odaya geliyor. Protokol de dahi sonlardayız. Eli taşın altında olan üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan sizlerin gücüyle ilk 5'lerdeyiz. Bu da odamızın gücü. Odamızın de güçlü olmasını istiyorsak, eleştirilerimizi kendi aramızda yapacağız. Buraya gelecek kişinin elinde kanun yok, yaptırım gücü yok. Burası temsil yeri. Arkasında üyesi durduğu müddetçe iyi temsil edilir" ifadelerini kullandı.
(OE-GF-

12.08.2017 17:07:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kale Projesi Yatırım Ve İşletme Çalıştayı düzenlendi
YEREL

KALE PROJESİ YATIRIM VE İŞLETME ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
ÇEDAŞ, Bilgi Güvenliği Gözetim Denetimi'ni başarıyla geçti
YEREL

ÇEDAŞ, BİLGİ GÜVENLİĞİ GÖZETİM DENETİMİ'Nİ BAŞARIYLA GEÇTİ
Konvoylara para cezası
YEREL

KONVOYLARA PARA CEZASI
Japonlardan Sivas halayı
YEREL

JAPONLARDAN SİVAS HALAYI
Küçük Deha milli takıma çağrıldı.
YEREL

KÜÇÜK DEHA MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI.