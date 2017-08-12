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Malatya Otizm Derneği Başkanı Baydaş uyardı:

- "Engelliler adına dergi satanlara itibar etmeyin"



(Fotoğraflı)



Selçuk Dönmez

MALATYA (İHA) - Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaattin Baydaş, son günlerde bazı kişilerin engellileri öne sürerek vatandaşlara dergi sattığını iddia ederek, "Ben buradan vatandaşlarımızı uyarıyorum, engelliler adına dergi satanlara itibar etmeyin" dedi.

Konuyla ilgili olarak dernek binasında toplantı düzenleyen Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaattin Baydaş, son günlerde bazı kişilerin engelliler adına vatandaşlara dergi satmaya çalıştığını ileri sürerek, "Son zamanlarda bazı kişiler engelli aileleri ve çocukları kullanarak dergi satıyorlar ya da para topluyorlar. Bizim Otizm Derneği olarak böyle bir durumumuz yok. Engellilerin de böyle bir durumu yok. Vatandaşlarımız bunlara itibar etmesin eğer, dergi alacaklarsa da makbuz veya banka hesap numarası istesinler. Eğer engellilere yardım etmek istiyorlarsa da gelirler bizden banka hesap numarası alırlar öyle yardımda bulunurlar" diye konuştu.

(BT-OE-Y)



12.08.2017 17:13:03 TSI

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