Bahçesinde yetiştiriyor, evini süslüyor
(Fotoğraflı)
Vehbi Sarıhan
MANİSA (İHA) - Sarıgöl'ün Doğuşlar Mahallesinde çiftçilikle uğraşan 70 yaşındaki Ahmet Kahraman evinin bahçesinde yetiştirdiği çeşitli kabaklardan adeta sanat eserleri ortaya çıkarıyor. Kabakları kurutup boyadıktan sonra evinin çeşitli yerlerine asan Kahraman'ın evi de ilgi odağı haline döndü.
Yıllardır çiftçilik yapan ve Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Doğuşlar Mahallesinde yaşayan Ahmet Kahraman çeşitli türlerden kabaklar yetiştirdiğini belirterek, "Kabakları çok seviyorum. Her yıl yetiştirdiğim kabakların tohumlarını alıyorum ve ardından da yenilerini aramaktayım. İlk ürünleri kurutuyorum. Kuruyan kabakları desenli olarak boyadıktan sonra evimin duvarlarını asarak renk cümbüşü haline getiriyorum. Evimin dış duvarlarına astığım bu kabkalar da görenlerin ilgisini çekiyor." dedi.
(VS-SC)
12.08.2017 17:21:18 TSI
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