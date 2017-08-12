YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bahçesinde yetiştiriyor, evini süslüyor

Bahçesinde yetiştiriyor, evini süslüyor



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Sarıgöl'ün Doğuşlar Mahallesinde çiftçilikle uğraşan 70 yaşındaki Ahmet Kahraman evinin bahçesinde yetiştirdiği çeşitli kabaklardan adeta sanat eserleri ortaya çıkarıyor. Kabakları kurutup boyadıktan sonra evinin çeşitli yerlerine asan Kahraman'ın evi de ilgi odağı haline döndü.

Yıllardır çiftçilik yapan ve Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Doğuşlar Mahallesinde yaşayan Ahmet Kahraman çeşitli türlerden kabaklar yetiştirdiğini belirterek, "Kabakları çok seviyorum. Her yıl yetiştirdiğim kabakların tohumlarını alıyorum ve ardından da yenilerini aramaktayım. İlk ürünleri kurutuyorum. Kuruyan kabakları desenli olarak boyadıktan sonra evimin duvarlarını asarak renk cümbüşü haline getiriyorum. Evimin dış duvarlarına astığım bu kabkalar da görenlerin ilgisini çekiyor." dedi.

(VS-SC)



12.08.2017 17:21:18 TSI

NNNN

