Şehzadeler Uluslararası arenada başarıya doymuyor

Şehzadeler Uluslararası arenada başarıya doymuyor



MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz hafta Tayland'da yapılan Dünya Muay Thai şampiyonasında Dünya Şampiyonu olan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün Milli Sporcu Damla Dinçer'in ardından, geçtiğimiz gün yapılan müsabakalarda Dünya 3'üncsü olan Betül Durmuş'u tebrik etti. Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada spora gereken her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta, Tayland'da yapılan Dünya Muay Thai şampiyonasında rakiplerini yenerek Dünya Şampiyonluğu elde eden Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor kulübü sporcusu Damla Dinçer'in ardından bir madalya da Betül Durmuş'tan geldi. Yıldız Bayanlar müsabakalarında yarışarak yarı finale kadar yükselen Muay Thai sporcusu Betül Durmuş, bronz madalya kazanarak Dünya 3'üncüsü oldu. Muay Thai Türk Milli Takımı'nın 90 ülke arasından şampiyonadan takım olarak 4'üncü olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüzün sporcuları uluslararası müsabakalarda göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Tayland'ın başkenti, Bangkok'ta yapılan Dünya Muay Thai şampiyonasında sporcumuz Damla Dinçer rakiplerini yenerek Dünya Şampiyonu olmuş ve bizlerin göğsünü kabartmıştı. Çok şükür yine belediyemizin spor kulübünün diğer bir sporcusu olan Betül Durmuş kardeşimiz de Yıldız Bayanlar müsabakalarında Dünya 3'üncüsü olarak bronz madalya ile ülkemize dönmüştür. 90 ülkenin katıldığı Uluslararası bir müsabakada Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüzün sporcularının biri Dünya Şampiyonluğu, diğeri Dünya 3'üncülüğü olmak üzere iki güzel derece elde etmeleri, o salonlarda milli marşımızı çaldırarak, şanlı Türk bayrağımız göndere çektirmeleri bizleri son dere mutlu etmiştir. Ayrıca Muay Thai Türk Milli Takımı'nın 90 ülke arasından şampiyonadan takım olarak 4'üncü olarak çıkması bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Türk milleti olarak bu tür dereceler nedeni ile hepimiz gururluyuz. Şehzadeler Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman gençlerimizi spora yönelmeleri için çalışmalar yapmıştık. Çok şükür ki bugün bunların meyvelerini topluyor ve görüyoruz ki bu ülkenin yarınları olan gençlerimize fırsat verildiğinde son derece başarılı işlere imza atıyorlar. Bu güzel dereceler ile göğsümüzü kabartan her iki sporcumuza, Spor Kulübü Başkanımız ve tüm antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak gençlerimize spor noktasında gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

12.08.2017 18:13:56 TSI

