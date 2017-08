YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ETSO Başkanı Zıpkınkurt, ETSO üyelerine avantaj sağlanmasını istedi

EDİRNE (İHA) - Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Kemalettin Bayat ve Edirne Şube Yöneticisi Yusuf Şekerci, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt'u ziyaret etti.

Tanışma ziyareti esnasında ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Zıpkınkurt; Ziraat Bankası yetkililerinden Oda üyeleri için kredi oranlarının uygun koşullarda olup, üyelerimizin finans kaynaklarına kolay erişim sağlaması amacı ile ETSO üyelerine öncelik verilmesi hususunda taleplerini iletti.

Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Kemalettin Bayat ve Edirne Şube Yöneticisi Yusuf Şekerci Ziraat Bankası olarak tarımsal üretime yönelik avantajlı faiz oranı uygulamakta olduklarını belirttiler. Ayrıca reel sektörde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi firmalarına da aynı şekilde avantajlı faiz oranları içeren ürünler sunmakta olup, KGF kefaleti ile kredi kullandırımlarının devam etmekte olduğunu dile getirdiler.



"Uygun faiz oranları sağlamaktayız"

Şekerci yaptığı konuşmada, "Bankamız tarımın finansmanına yönelik olarak bitkisel ve hayvansal üretim konularında (Ayçiçeği, Buğday, arpa, çeltik üretimi, süt sığırcılığı ve besi) çiftçilerimizin tohum, fide, mazot, gübre, yem, hayvan alımı gibi her türlü işletme giderlerinin karşılanması, tarımsal sulamaya yönelik sulama ekipmanlarının satın alınması, traktör, biçerdöver ve mekanizasyon alımlarının finansmanına yönelik olarak her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen faiz oranları üzerinden yüzde 75'e varan oranlarda sübvansiyon (indirim) uygulayarak, tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçilerimizin finansmana erişimini en uygun faiz oranları ile sağlamaktayız" dedi.



"Çiftçimizin yanındayız"

Konuşmasında kredi oranlarından bahseden Şekerci, "Diğer taraftan sübvansiyonlu (indirimli) faiz oranlarımız belirli tutarlar için geçerli olup, çiftçilerimizin söz konusu tutar üzerindeki talepleri ödeme güçleri dahilinde kalmak kaydıyla kredilendirilebilmektedir. Bu noktada çiftçilerimizin sübvansiyonlu kredi limitlerini aşan talepleri için de yine çok uygun faiz oranları ile 7 yıla kadar vadelerde Taksitli Tarım Destek Kredi ürünümüzle tarım sektörüne her türlü desteği sağlamaktayız. Son olarak Bölge Başkanımızın da belirttiği üzere T.C. Ziraat Bankası A.Ş. olarak sadece tarımın finansmanında değil reel sektörün de finansmana uygun faiz ve vade seçenekleri ile ulaşması, ödeme güçlüğü içindeki firmalarımızın kredilerinin yeniden yapılandırılarak nefes aldırılması noktasında hem çiftçimizin hem sanayi ve ticaret firmalarımızın yanındayız" sözlerine yer verdi.



"Her türlü çalışmaları desteklemeye hazırız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zıpkınkurt; "Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerin nakit ihtiyacını karşılamak, ticari gelişimlerinin önünü açmak ve işletmelerinin büyümesine destek olmak bizim başlıca görevlerimizden. Bu kapsamda Üyelerimizin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlayacak her türlü çalışmaları desteklemeye hazırız" diye konuştu.

