ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Polisi görünce sahte parayı yutmak istedi

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 20:13
Polisi görünce sahte parayı yutmak istedi
Polisi görünce sahte parayı yutmak istedi

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri polisi karşısında görünce sahte paraları yutmaya çalıştı.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye çarşı merkezinde üç ayrı iş yerine sahte 100 lira ile alışveriş yapıldığı ihbarını alan Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçede geniş çaplı çalışma başlattı.
Sahte paraların verildiği iş yerlerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler 3 şüphelinin kullandığı otomobili tespit etti. Çalışma başlatan KOM ekipleri, Taşyaka Mahallesi Muğla makası mevkisinde park halinde olan otomobildeki İ.B (37), C.K. (27) ile B.B. (17) gözaltına alındı. Gözaltı sırasında şüphelilerden 17 yaşındaki B.B'nin yanında bulunan 2 ayrı sahte 100 liralık banknotu yutmak istediği kaydedildi.
İncelenen kamera kayıtlarında ise işyerlerine yaşı küçük olan B'nin girdiği öğrenildi.
Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
(MB-Y)

12.08.2017 20:15:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
eşkaza Yaylası üç telli bağlama ve cura nağmeleriyle şenlendi
YEREL

EŞKAZA YAYLASI ÜÇ TELLİ BAĞLAMA VE CURA NAĞMELERİYLE ŞENLENDİ
Yoldan çıkan otomobil galerideki araçlara çarptı; 1 yaralı
YEREL

YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL GALERİDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI; 1 YARALI
Otobanda Vefat Eden Ortacalı Tır Şoförü Toprağa Verildi
YEREL

OTOBANDA VEFAT EDEN ORTACALI TIR ŞOFÖRÜ TOPRAĞA VERİLDİ
Fethiye'de uçurumda mahsur kalan tatilci kurtarıldı
YEREL

FETHİYE'DE UÇURUMDA MAHSUR KALAN TATİLCİ KURTARILDI
MSKÜ Spor Bilimleri yetenek sınavı yapıldı
YEREL

MSKÜ SPOR BİLİMLERİ YETENEK SINAVI YAPILDI
Dalaman'da park halindeki araç yandı
YEREL

DALAMAN'DA PARK HALİNDEKİ ARAÇ YANDI
Odun hırsızı fotokapana yakalandı
YEREL

ODUN HIRSIZI FOTOKAPANA YAKALANDI
Bodrum'da 'Finansal Okuryazarlık' eğitimi için protokol imzalandı
YEREL

BODRUM'DA 'FİNANSAL OKURYAZARLIK' EĞİTİMİ İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL

FETHİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA
Dalyan Kanalındaki kirlilik tepki çekti
YEREL

DALYAN KANALINDAKİ KİRLİLİK TEPKİ ÇEKTİ
Odun Hırsızı Fotokapana Yakalandı
YEREL

ODUN HIRSIZI FOTOKAPANA YAKALANDI
CHP'li Demir'den yol açıklamalası
YEREL

CHP'Lİ DEMİR'DEN YOL AÇIKLAMALASI
Muğla'da 37 ByLock'cuya operasyon
YEREL

MUĞLA'DA 37 BYLOCK'CUYA OPERASYON
Milas'ta internet kafe ve oyun salonlarına denetim
YEREL

MİLAS'TA İNTERNET KAFE VE OYUN SALONLARINA DENETİM
Türk turizmine müjde
YEREL

TÜRK TURİZMİNE MÜJDE
Milas'ta 100 yılın buluşu MİTSO'nun rüyası oldu
YEREL

MİLAS'TA 100 YILIN BULUŞU MİTSO'NUN RÜYASI OLDU
Bodrum Belediyesi dalış ekibi eğitimlerini sürdürüyor
YEREL

BODRUM BELEDİYESİ DALIŞ EKİBİ EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Kamu hastaneleri 'Akıllı Hastane'ye geçiyor
YEREL

KAMU HASTANELERİ 'AKILLI HASTANE'YE GEÇİYOR