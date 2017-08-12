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Ağrı'da deprem

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 21:04
Ağrı'da deprem

Abdullah Söylemez
AĞRI (İHA) - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı (AFAD) deprem tespitine göre Eleşkirt ilçesinde 3.2 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, merkez üssü Eleşkirt ilçesinde saat 19.43'te 3.2 ve 19.51'de 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem sonrası ilçede yaşayan vatandaşlar panik yaşadı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı (AFAD) deprem tespitine göre, sarsıntını 7 kilometre ile 3 kilometre derinlikte oluştuğu açıklandı.
(AS-Y)

12.08.2017 21:07:20 TSI
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