Bolu'da trafik kazası: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza Tekemen Caddesi'nden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Mertcan Acar idaresindeki 14 AJ 101 plakalı otomobil ile Murat Canbaş Caddesi'nden anayola çıkmak isteyen Fatih Mehmet Yatı'nın kullandığı 34 GA 1726 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan araçlardan Mertcan Acar'ın kullandığı otomobil yön levhasına çarparak durabildi. Kazada, 14 AJ 101 plakalı otomobil sürücüsü Mertcan Acar yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Acar, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(FC-Y)
12.08.2017 22:55:51 TSI
NNNN