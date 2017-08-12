YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Süphan Dağı Eteklerinde Şenlik Coşkusu

Süphan Dağı Eteklerinde Şenlik Coşkusu



(Fotoğraflı)



Özcan Beşkardeş

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz İlçesi sınırları içerisinde bulunan Süphan Dağı'nın 2 bin 500 rakımındaki Acı yaylasında etkinlik düzenlendi.

Adilcevaz Süphan Dağı Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklerde, Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı'nın 2 bin 500 metre rakımında kurulan çadır köy alanında düzenlenen etkinliklere katılan vatandaşlar, burada hem doğal hayatı yaşamanın keyfini çıkardı hem de müzikler eşliğinde halaylar çekerek gönüllerince eğlendi.

Süphan Dağı eteklerinde düzenlenen etkinliğe ilçe halkının yanı sıra ülkenin birçok yerinden gelen doğaseverler yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan vatandaşlar Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV) tarafından verilen yemeğin ardından, yerel sanatçı Akın Yiğit'in seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekti.

Etkinliğe, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, BETAV ve Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Ahmet Eren, STK temsilcileri, kamu kurum amirleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, bu etkinliği uluslararası hale getirmeye çalışacaklarını ifade ederek, "Burada hemşerilerimizle birlikte olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Adilcevaz Belediyesi bu etkinliği ilk defa düzenledi. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinlik bundan sonra inşallah geleneksel hale gelecek. Bu sayede ülkemizin her yerinden gelen hemşerilerimiz burada hem kaynaşacak, eğlenecek hem de spor yapmak isteyenler Süphan Dağı'na tırmanış yapabilecek. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu etkinliği uluslararası bir hale getirmeyi düşünüyoruz ve burayı bütün dünyanın yerleşkesi olacak bir hale getirmenin çabası içerisinde olacağız. Buradaki sosyal eksiklikleri tamamlayıp bu hayallerimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Süphan Dağı Kültür ve Spor Şenliklerinin yapılmasında emeği geçen Başta Adilcevaz Belediye Başkanımız Necati Gürsoy olmak üzere Kaymakamımıza ve katılımcılara teşekkür ederim" dedi.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise, "Bugün Bitlis'imize yakışır bir programla karşınızdayız. Adilcevaz tarihiyle, doğasıyla, turizmiyle bölgenin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. SUKAY Parkı, Van Gölü su sporları, Süphan Dağı ve birçok etkinlikle festivalimiz renkli görüntülere sahne oluyor. Dağcı ekipleri Süphan Dağında zirve tırmanışı yapacak. Deniz severler belediye plajında Van Gölünün keyfini sürecekler. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu tür programların sayısını artırarak ilçelerimizin tanıtımını daha fazla yapacağız" dedi.

Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman ise, güzel bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Van Gölü'nün en güzel sahillerini içerisinde barındıran Adilcevaz ilçemizde bu tür etkinliklerin düzenlemesi ilçemizin turizmi açısından son derece önemlidir. Bu etkinlikler sayesinde ilçemizdeki tüm güzellikler de ortaya çıkmış olacak. Adilcevaz ilçemiz Süphan Dağı eteklerinde ve Van Gölü Kıyısında yer alan jeotermal bir ilçedir. İlçemizde Aygır gölü ve Arin Gölü gibi balık ve kuş Cenneti olan iki farklı göl bulunmaktadır. Bu güzel ilçeyi ön plana çıkartmak, tanıtımını yapmak ve turizme kazandırmak adına çeşitli etkinlikler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy da etkinliğin ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağını belirterek, "İlçemizin güzelliklerini tanıtmak amacıyla Süphan Dağı Spor ve Kültür Şenlikleri adı altında bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlik sayesinde ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Süphan Dağı ile birlikte ilçemizde bulunan Van Gölü havzasının en güzel sahillerini ve koylarını daha geniş kitlelere tanıtmak çabası içerisindeyiz. Aynı zamanda bu etkinlik sayesinde dışarıda yaşayan hemşerilerimizin yanı sıra dostlarımızla birlikte hasret giderip eğlenme fırsatı bulmuş olduk. Sayın kaymakamımızla birlikte inşallah Adilcevaz'ı hak ettiği yere getireceğiz. Adilcevaz Türkiye'nin nadir kentlerinden biridir. Deniz her yerde var ama gündüz 30 derece akşam 10-12 derece olan başka bir yer yok. Bu akşam Süphan Dağının 2 bin 500 rakımında kurduğumuz çadır kentte gece konaklayacağız. Buranın havasını doğasını tarihini anlatmaya kelimeler yetmez. Gelip görenler hayranlıkla izliyor. İlçemizde sadece tarih yok, turizm var, dağcılık var, Plaj futbolu gibi spor aktiviteleri var. Bu sebeple yatırımcıları, işadamlarını ilçemize yatırım yapmaya davet ediyorum. Bu programın hazırlanmasında gece gündüz bizlerle beraber kafa yoran ve İlçemizin gelişmesi için büyük çaba harcayan İlçe Kaymakamımız Arif Karaman'a Bitlis Valimize, İşadamı Ahmet Eren'e, Sayın vekilim Vedat Demiröz'e ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Yarın sona erecek şenlik kapsamında Süphan Dağı tırmanışı, plaj futbolu final karşılaşmaları, 3 bin metre maraton koşusu ve cirit gösterisinin yanı sıra Ahmet Baydaroğlu ile birlikte Esat Kabaklı konser verecek.

(ÖB-ŞAK-Y)



12.08.2017 23:35:28 TSI

NNNN

