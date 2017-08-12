AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin acı günü
(Fotoğraflı)
Şinasi İnan
ŞANLIURFA (İHA) - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin 87 yaşındaki babası Hacı Ömer Cevheri hayatını kaybetti.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri babası Hacı Ömer Cevheri, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hacı Ömer Cevheri'nin, yarın Şanlıurfa'da öğlen namazını müteakip Kays Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından İlhan kırsal Mahallesi aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
(Şİ-MK-Y)
13.08.2017 00:47:57 TSI
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