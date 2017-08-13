ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aydın Büyükşehir asfalt çalışmalarını Söke'de sürdürüyor

13 Ağustos 2017 Pazar, 09:03
Aydın Büyükşehir asfalt çalışmalarını Söke'de sürdürüyor
Aydın Büyükşehir asfalt çalışmalarını Söke'de sürdürüyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, göreve geldiği günden bu yana önemli hizmetler alan Söke'de asfaltlama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
Aydın'ın en önemli ilçelerinden biri olan Söke'de büyükşehir belediyesinin çalışmalarının ardı arkası kesilmiyor. . Büyükşehir ekipleri aynı anda birçok yerde farklı çalışmalar yürütürken, Söke'nin göbeği konumundaki ana arterlerden biri daha asfaltla buluştu. Söke'nin en önemli ana arterlerinden birinde daha tüm altyapı çalışmaları tamamlanarak, sıcak asfalt kaplamasına başlandı. İlçenin hemen hemen her yerinde büyükşehir ekiplerinin çalışmalarını gören vatandaşlar ve esnaflarda oldukça memnun. Özellikle esnaflar yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ekiplerine teşekkür etti.
Her fırsatta çalışmaları yerinde takip eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Batı Bölgesi Koordinatörü Fatih Akkentli, "Burası Söke'nin en önemli ana arterlerinden birisi. Hem köy yollarını söke şehir içine bağlıyor, hem de şehir içi trafiğini rahatlatan önemli caddelerden bir tanesi. Aynı zamanda sanayiye giden bir cadde çok büyük bir yoğunluğu alıyor. Çok geniş bir cadde. Köy yolu minibüslerinin, sanayi araçlarının yoğun bir şekilde sirkülasyonunun olduğu bir cadde. Buranın bütün çalışmaları bitti. Bütün doğalgaz altyapısı yapıldı. ASKİ'ciler yağmur suyu, içme suyu bunların hepsini değiştirdi, onlarda bitti. Süper online, Türk Telekom'da çalışmalarını yaptı. Aynı zamanda Söke Şehir Stadyumu'na giden bir yolumuz. Hepsinin alt yapı çalışması bitti. Asfaltını bugün atıyoruz. Bizim için, ilçemiz için önemli. Vatandaşımız, esnafımız da çok memnun" dedi.
(MB-Y)

13.08.2017 09:06:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Otobanda vefat eden tır şoförü toprağa verildi
YEREL

OTOBANDA VEFAT EDEN TIR ŞOFÖRÜ TOPRAĞA VERİLDİ
Milletvekili Depboylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

MİLLETVEKİLİ DEPBOYLU'NUN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kardeş şehir Monterey'de Kuşadası tanıtımı
YEREL

KARDEŞ ŞEHİR MONTEREY'DE KUŞADASI TANITIMI
Aydın'da 5 iş yerine 18 bin lira ceza kesildi
YEREL

AYDIN'DA 5 İŞ YERİNE 18 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Köşk'te STEM projesi hayata geçiyor
YEREL

KÖŞK'TE STEM PROJESİ HAYATA GEÇİYOR
ürkçe öğrenmeye geldiler, mehtere hayran kaldılar
YEREL

ÜRKÇE ÖĞRENMEYE GELDİLER, MEHTERE HAYRAN KALDILAR
Aydın'da traktör sayısı 44 bin 674 oldu
YEREL

AYDIN'DA TRAKTÖR SAYISI 44 BİN 674 OLDU
Şampiyon olan takımın kupasını müftü verdi
YEREL

ŞAMPİYON OLAN TAKIMIN KUPASINI MÜFTÜ VERDİ
Başkan Alıcık; &quot;Aydın'a yapılacak havaalanı Nazilli ekonomisine katkı sağlar&quot;
YEREL

BAŞKAN ALICIK; "AYDIN'A YAPILACAK HAVAALANI NAZİLLİ EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAR"
Aydın Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplandı
YEREL

AYDIN MAHALLİ SULAK ALAN KOMİSYONU TOPLANDI