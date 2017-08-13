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Mısır üreticisine "pankartlı" anız uyarısı

- Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

- "Anızla birlikte geleceğimizi yakmayalım"



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ADANA (İHA) - Yüreğir Ziraat Odası, mısır hasadının başladığı şu günlerde, tarlalarını bir sonraki ekime hazırlamak için anız yakan çiftçileri şehrin çeşitli noktalarına astığı pankartlarla uyarıyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Türkiye'nin mısır üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Adana'da mısır hasadının her yıl Ağustos ayının ilk yarısında başladığını, geç ekimler nedeniyle Aralık ayına kadar devam ettiğini belirtti.

Hasat sonrası bazı çiftçilerin tarlasını bir sonraki ürün ekimine hazırlamak için "anız yakmak" gibi yanlış bir yol seçtiğine dikkat çeken Doğan, anız yangınları nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanların, şehre kül olup yağdığını ifade etti. Anız yangınlarının çevre kirliliğinin yanı sıra toprakta verimin azalmasına ve ekolojik dengenin bozulmasına da yol açtığını belirten Doğan, üreticilere, "Anızla birlikte geleceğimizi yakmayalım" uyarısında bulundu.

Anız yangınlarının hem insan sağlığını hem de toprağın geleceğini tehdit ettiğini kaydeden Doğan, "Hasat sonrası geriye kalan anızın yakılması ile birlikte; orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazaları, hasat edilmemiş komşu tarlaların yanması gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Anız yangınları her yıl milyarlarca liralık maddi zarara neden oluyor" dedi.

Anız yangınlarının zararlarının sadece bunlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

"Anız yangınları, toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olur. Anız yakılan toprakta bitkilere yarayışlı besin maddeleri azalır ve zamanla toprağın verimliliği düşer. Verimli tarım topraklarımız zamanla verimsiz çorak topraklar haline gelir. Anız yakılması su ve rüzgâr erozyonunu artıracağından, toprağın en değerli üst katmanları rüzgar ve su ile taşınarak yok olur. Anız yakma sonucunda doğal denge bozularak zararlı böcekler ve hastalıklar çoğalır."

(SRK-Y)



13.08.2017 09:18:58 TSI

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