ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Süs hayvanları buz ile serinletiliyor

13 Ağustos 2017 Pazar, 09:19
Süs hayvanları buz ile serinletiliyor
Süs hayvanları buz ile serinletiliyor

(Fotoğraflı)

Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde faaliyet gösteren süs hayvanı satıcıları, sıcak hava nedeniyle akvaryumdaki balıkları buz ile serinletiyorlar.
Evcil süs hayvanlarını su ve buz ile serinlettiklerini ifade eden evcil hayvan satıcısı Ömer Aydemir, "Yaz aylarında evcil kuşları musluk suyu veya içerisinde su bulunan sprey ile serinletmeye çalışıyoruz. Akvaryum balıklarını serinletmek kuşları serinletmekten daha zor. Sebebine gelince pet şişelerin içerisinde bulunan buz tutmuş suyu akvaryumun içerisine aktarmaktayız. Bir nebze de olsa süs balıklarını serinletiyoruz. İlçe halkından ricamız bu sıcak havada su bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için belirli noktalara su bırakmalıdırlar. En azından sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamış oluruz" diye konuştu.
(UK-SD-Y)

13.08.2017 09:22:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin acı günü
YEREL

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ CEVHERİ'NİN ACI GÜNÜ
Ceylanpınar Belediyesinden o habere eleştiri
YEREL

CEYLANPINAR BELEDİYESİNDEN O HABERE ELEŞTİRİ
Siverek Belediyespor idmanlara başladı
YEREL

SİVEREK BELEDİYESPOR İDMANLARA BAŞLADI
Beyaz Masaya bu kez belediye başkanı oturdu
YEREL

BEYAZ MASAYA BU KEZ BELEDİYE BAŞKANI OTURDU