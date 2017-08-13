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Süs hayvanları buz ile serinletiliyor



(Fotoğraflı)



Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde faaliyet gösteren süs hayvanı satıcıları, sıcak hava nedeniyle akvaryumdaki balıkları buz ile serinletiyorlar.

Evcil süs hayvanlarını su ve buz ile serinlettiklerini ifade eden evcil hayvan satıcısı Ömer Aydemir, "Yaz aylarında evcil kuşları musluk suyu veya içerisinde su bulunan sprey ile serinletmeye çalışıyoruz. Akvaryum balıklarını serinletmek kuşları serinletmekten daha zor. Sebebine gelince pet şişelerin içerisinde bulunan buz tutmuş suyu akvaryumun içerisine aktarmaktayız. Bir nebze de olsa süs balıklarını serinletiyoruz. İlçe halkından ricamız bu sıcak havada su bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için belirli noktalara su bırakmalıdırlar. En azından sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamış oluruz" diye konuştu.

(UK-SD-Y)



13.08.2017 09:22:07 TSI

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