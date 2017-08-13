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Dereiçi'nde otları ateşe verdiler



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars Dereiçi Mevkii'nde kurumuş otlar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi.

Ağustos sıcaklarının kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilen otlar rüzgarının da etkisiyle büyüyerek yayılmasına neden oldu. Büyüyerek devam eden ot yangını uzun süre sonra kendiliğinden söndü.

Kars'ta kimliği belirsiz kişilerin kuru otları yaktığını ifade eden vatandaşlar, yetkililerden bu tür olayların önüne geçmesini istedi. Yanan otlarla birlikte birçok zanlının da yok olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, herkesi bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti.

Öte yandan Dereiçi Mevkii, Tarihi 2'inci Taş Köprü karşısında meydana gelen ot yangının da yaklaşık 1 kilometrelik alanın otu yandı.

(IÇ-Y)



13.08.2017 09:34:43 TSI

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