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Karagöl Şenliğinde Keçi Kırkma yarışması

13 Ağustos 2017 Pazar, 09:39
Karagöl Şenliğinde Keçi Kırkma yarışması
Karagöl Şenliğinde Keçi Kırkma yarışması

(Fotoğraflı)

Ramazan Sarıkayalı
ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesi'nde bu yıl ilk defa düzenlenen Karagöl Yaylası Şenlikleri'nde keçi kırkma yarışması yapıldı.
Kumluca'ya bağlı Güzören Mahallesi Karagöl Yaylası'nda bu yıl ilk defa Yayla Şenlikleri ve Boğa Güreşleri düzenleniyor. Çeşitli etkinliklerle devam eden şenlikler kapsamında mevlit okundu ve vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.
Kumluca Müftülüğü'ne bağlı din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yaz Kur'an kurslarına katılan çocukların oluşturduğu gruplar tarafından ilahi ve şiirler okundu.
Daha sonra şenlik alanında, bir yörük kültürü ve geleneği olarak keçi kırkma yarışması yapıldı. Dört yarışmacının katıldığı yarışma sonucunda, en güzel kırkımını yapan Dudu Demir, jüri tarafından birinci seçildi.
Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, yarışmanın birincisi Demir'e, poşu hediye etti ve birincilik madalyası taktı.
(RS-SÇ-Y)

13.08.2017 09:41:00 TSI
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