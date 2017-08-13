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Güneşin kenti Van'da gün batımı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Van, gün batımı ile de farklı güzelliklere ev sahipliği yaparken, güneşin kızıllığı seyri güzel manzaralar oluşturuyor.

Türkiye'de gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan, adını Urartu Krallığı'nın başkenti Tuşba'dan "Güneşin kenti" alan Van, güneşin göl üzerinde batışında sergilediği eşsiz güzelliği izlemek isteyen vatandaşları Van Gölü sahilinde ağırlıyor. Doğal güzellikleri ve kent içindeki tarihi yapılarıyla bir çok görsel güzelliğe sahip olan Van'daki günbatımı benzersiz görüntüler oluşturuyor. Güneşin batmaya yüz tuttuğu dakikalarda oluşan kızıl manzara, izleyenlere büyük keyif veriyor. Van Gölü sahiline gelen vatandaşlar, günün yorgunluğunu burada gün batımını izleyerek atıyor.

(ŞAK-Y)



13.08.2017 09:56:36 TSI

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