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Hakkari'de 'Kitap Kafe Gençlik Merkezi' açıldı



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen 'Kitap Kafe Gençlik Merkezi' Hakkari'de açıldı.

İş-Kur binası yanında 10 ay boyunca hizmet verecek olan Kitap Kafe Gençlik Merkezi'nin açılışını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ile Önder İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) İl Başkanı Aydın Çallı tarafından yapıldı. Kitap Kafe Gençlik Merkezine gelen her yaşta gençlere ücretsiz çay ve kahve ikramı yapılacağı belirtildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Hakkari'de son günlerde hep ilkleri yaşadıklarını belirterek, gençlere ücretsiz olarak hizmet verecek Kitap Kafe Gençlik Merkezi'ni Hakkari'deki gençlere kazandıran ÖNDER İl Başkanı Çallı'ya teşekkür etti.

Gençlerin nezih bir ortamda kitap okuyabileceklerini ifade eden ÖNDER Hakkari İl Başkanı Aydın Çallı, kendilerine bu imkanı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ettiklerini belirterek, "Bu güzel ortamın gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Açılışa katılan bazı vatandaşlar ise, Hakkari'de ilk defa böyle çok amaçlı bir kafenin açıldığını belirterek, Kitap Kafe Gençlik Merkezi sayesinde gençlerin kahve köşelerinde kurtulup böyle güzel bir ortamda hem kitap okuyacaklarını hem de ücretsiz ikramlarda faydalanacaklarını ifade ettiler.

Açılışa ÖNDER Hakkari İl Başkan Yardımcısı Adil Demir de katıldı.

(FT-MSA-Y)



13.08.2017 09:57:28 TSI

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