ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vanlılar Merve Özbey ile coştu

13 Ağustos 2017 Pazar, 09:58
Vanlılar Merve Özbey ile coştu
Vanlılar Merve Özbey ile coştu

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Double Tree By Hilton Van Oteli tarafından düzenlenen Merve Özbey konserinde Vanlılar unutulmaz bir gece yaşadı.
Otelin havuz başında düzenlenen Merve Özbey konserine Vanlılar yoğun ilgi gösterdi. İlk olarak DJ ile hareketli saatler geçiren Vanlılar, daha sonra popüler müziğin yükselen ismi Merve Özbey'in sahne almasıyla eğlencenin doruklarına ulaştı. Kimi zaman duygusal şarkılarla hüzünlenen Vanlılar, kimi şarkılarla da eğlenmenin tadına vardı.
Konser sonrasında bir açıklamada bulunan Double Tree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü İrem Tinli Angün, "Şu ana kadar otelimizde ses getiren farklı organizasyonlara imza attık. İnsanların yoğun iş temposunun ardından stres atmaya ihtiyaç duyduklarını göz önünde bulundurarak böyle bir konser düzenledik. Merve Özbey hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattığımızı düşünüyorum. Vanlılar da konserimize yoğun ilgi gösterdi. İnşallah bu tür organizasyonlarımız bundan sonra da devam edecektir" dedi.
(ATL-MSA-Y)

13.08.2017 10:00:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Güneşin kenti Van'da gün batımı
YEREL

GÜNEŞİN KENTİ VAN'DA GÜN BATIMI
Soğanda'dan AK Parti'nin 16. yıl mesajı
YEREL

SOĞANDA'DAN AK PARTİ'NİN 16. YIL MESAJI
ASİMDER'den yetkililere çağrı
YEREL

ASİMDER'DEN YETKİLİLERE ÇAĞRI
Vali Zorluoğlu İŞGEM'i ziyaret etti
YEREL

VALİ ZORLUOĞLU İŞGEM'İ ZİYARET ETTİ
Hoşap Kalesi'nde 300 yıllık el değirmeni gün yüzüne çıkartıldı
YEREL

HOŞAP KALESİ'NDE 300 YILLIK EL DEĞİRMENİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARTILDI
Balıkçılar, kaçak avcıların mağduru oldu
YEREL

BALIKÇILAR, KAÇAK AVCILARIN MAĞDURU OLDU
okman Hekim'de göğüs kemiği kesilmeden kalp kapak ameliyatı başarıyla gerçekleştiriliyor
YEREL

OKMAN HEKİM'DE GÖĞÜS KEMİĞİ KESİLMEDEN KALP KAPAK AMELİYATI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR