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Vanlılar Merve Özbey ile coştu



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Double Tree By Hilton Van Oteli tarafından düzenlenen Merve Özbey konserinde Vanlılar unutulmaz bir gece yaşadı.

Otelin havuz başında düzenlenen Merve Özbey konserine Vanlılar yoğun ilgi gösterdi. İlk olarak DJ ile hareketli saatler geçiren Vanlılar, daha sonra popüler müziğin yükselen ismi Merve Özbey'in sahne almasıyla eğlencenin doruklarına ulaştı. Kimi zaman duygusal şarkılarla hüzünlenen Vanlılar, kimi şarkılarla da eğlenmenin tadına vardı.

Konser sonrasında bir açıklamada bulunan Double Tree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü İrem Tinli Angün, "Şu ana kadar otelimizde ses getiren farklı organizasyonlara imza attık. İnsanların yoğun iş temposunun ardından stres atmaya ihtiyaç duyduklarını göz önünde bulundurarak böyle bir konser düzenledik. Merve Özbey hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattığımızı düşünüyorum. Vanlılar da konserimize yoğun ilgi gösterdi. İnşallah bu tür organizasyonlarımız bundan sonra da devam edecektir" dedi.

(ATL-MSA-Y)



13.08.2017 10:00:42 TSI

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