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Sıcak hava hayvanları da bunalttı



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de aşırı sıcaklar, insanların yanı sıra hayvanları da bunalttı.

Son günlerde aşırı sıcaklara nem de eklenince vatandaşlar evlerinden gerekmedikçe dışarı çıkmamayı tercih ederken, merada otlanan hayvanlar da etkilendi. Hakkari-Van karayolunda bulunan hayvanların sıcaklardan bunalması üzerine Zap Suyu kenarına getirildi. Hayvanlar, sahipleri tarafından suya sokularak serinletiliyor.

Büyükbaş hayvanlara çobanlık yapan Etem Tekin isimli vatandaş, hayvanların merada aşırı sıcaklardan huzursuz olduğunu söyledi. Sıcaklardan etkilenen hayvanları Zap Suyu kenarına getirdiğini ifade eden Tekin, "Hakkari, tarihinde ilk defa bu kadar sıcak günleri yaşıyor. Sıcaklardan etkilenen hayvanlar ya sürüde kaçıyor ya da gölgelik alanlara sığınıyor. Zap Suyu kenarına getirdiğimde ise hayvanların kendilerini suyun içine attığını gördüm. Uzun süre suda kalan hayvanları daha sonra büyük bir zorlukla sudan tekrar çıkarttım" dedi.

Sıcaktan bunalan Hakkarili bazı vatandaşlar ise, yüksek rakımlara gitmeyi tercih ederken, bazıları ise güneşten korunmak için çeşmelerde yıkanarak serinlemeye çalıştı.

(FT-MSA-Y)



13.08.2017 10:12:37 TSI

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