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Uysal, Zeytinköy Bilim ve Eğitim Merkezi'nde



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi Zeytinköy Bilim ve Eğitim Merkezi'nde eğitim gören çocuklar elektronik-robotik ve yazılım-kodlamayı öğrenmeye başladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye tarafından 7 - 14 yaş grubuna yönelik olarak Zeytinköy Bilim ve Eğitim Merkezi'nde açılan ve elektronik - robotik ve yazılım-kodlamayı buluşturan yeni nesil eğitim sistemine dahil olan çocuklarla buluştu. 4 uzman teknik personel ve 1 süpervizör olmak üzere 5 kişilik bir ekip tarafından verilen derslere katılan Uysal, çocuklardan neler öğrendiklerini, neler icat ettiklerini dinledi. Robotik eğitim için teşekkür eden çocuklar, tasarlayıp 3 boyutlu yazıcıdan çıkardıkları objelerle, küçük icatlarını Başkan Uysal'a gösterdi.



"Yaratıcı, fikir üreten, yenilikçi insanlar"

Robotik eğitim alan çocukları kutlayan Başkan Uysal, "Siz burada böyle yaratıcı, fikir üreten, yenilikçi insanlar olmayı öğreniyorsunuz. Sadece basit teknik şeyler öğrenmiyorsunuz. Aynı zamanda düşüncenizi ufkunuzu da geliştiriyorsunuz. Önemli, büyük eğitim kurumlarının birşeyler icat etme derdi yok. Sizin birşeyler icat etme derdiniz var, yaptığınız şeyleri küçümsemeyin. Sizler harikasınız" dedi.



920 öğrenciye eğitim aldı

Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce verilen ve 30 Mayıs 2017'de başlayan robotik-kodlama eğitiminden 10 Ağustos 2017 tarihine kadar toplam 920 öğrenci yararlandı. Öğrencilerin dışında Muratpaşa Belediyesi eğitmenlerine de robotik-kodlama eğitimi verilecek. Daha sonra bu eğitmenler, Muratpaşa Belediyesi'nin bilim ve eğitim merkezlerinde, akademik, kültürel ve sportif derslerin yanı sıra Robotik-Kodlamaca dersi de verecek.

(SÇ-SÇ-Y)



13.08.2017 10:13:50 TSI

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