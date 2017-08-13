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İhtiyaç sahiplerine yerinde inceleme



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenmesiyle ilgili çalışma yapılıyor.

İzmit Belediyesi'ne yapılan bireysel başvuruların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kanalıyla yapılan yardım taleplerini titizlikle inceleyen yetkililer, " Vatandaşlardan gelen ihbarlar ile Belediye Başkanımıza gönderilen mektuplar da dikkate alıyor. Sosyolog ve sosyal hizmetler uzananlarınca yerinde incelemeler yapılıyor. Böylelikle gerçek ihtiyaç sahiplerini belirlemek mümkün hale geliyor. Kaymakamlık verilerinin de dikkate alındığı çalışma ile Şubat ayından itibaren 824 haneye sosyal inceleme ziyareti gerçekleştirdi. Yapılan ziyaretlerle vatandaşların ihtiyacı tespit edilerek ihtiyacın giderilmesine yönelik bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapıldı. Vatandaşlardan İzmit Belediyesi'ne gelen talepler arasında çatı onarımı, ev bakımı, giyim ve gıda yardım isteklerinin ilk sıralarda yer aldığı kaydedildi.

(UK-RFK-Y)



13.08.2017 10:15:51 TSI

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