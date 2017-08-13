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Büyükşehir'den yolculara Jest



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda hizmete alınan 24 adet küçük Jest Otobüsler şehrin yollarında boy gösteriyor. Küçük ve güçlü yapısıyla özellikle büyük otobüslerin giremediği dar sokaklı bölgelerde minik Jestler, yolcuları evlerine ulaştırıyorlar. Yenidoğan, Serdar ve Arızlı Mahalleleri'nde hizmet veren minik Jestler vatandaşların beğenisini topladı.

Jest Otobüslerle ilgili görüşlerini ifade eden Arızlı Mahalle Muhtarı Ruhan Menteş, "Büyükşehir belediye Başkanımıza bu hizmetleri verdiği için teşekkür ediyorum. Ulaşımda yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Mahallemize ulaşım için bize bu araçlardan verildi. Küçük olduğu için saatlerinde aksama olmuyor. Büyük otobüsler bazen ara sokaklarda zorluk yaşıyordu. Araçların konforu da güzel. Klimalı olduğu için yolculukta sıkıntı yaşamıyoruz" dedi.

Yenidoğan Mahalle Muhtarı Ayhan Karayel ise, "Yeni araçlardan çok memnunuz. Araçlarımız klimalı. Vatandaşlar zaten hep belediye otobüslerini tercih ediyor. Yolda bekleme derdi yok, saatine göre hareket ediyor. Duraklarda bekleme yapmıyor. Vatandaş belediye otobüslerinden memnun. Yeni otobüsler çok pratik. İniş binişlerde kolaylık sağlıyor. Yapılan hizmetlerin hepsinden memnunuz" şeklinde konuştu. Yenidoğan sakinlerinden İzzet Şirinoğlu da mahalle yollarının dar olmasından dolayı Jest Otobüsleri ile daha iyi ulaşım sağlandığını kaydetti.

Kent genelinde hizmet veren Jest Otobüsler 5.5 ile 6.5 metre uzunluğuna sahip.17 oturan, 3 ayakta ve bir engelli yolcuya hizmet verebilen araçlarda yokuş kalkış desteği ve şerit takip sistemi mevcut. Alçak tabanlı araçlarda engelli rampası da yer alıyor.

İstenen araçlar, boyut olarak büyük otobüsler için dar olan sokak veya caddelerde ulaşım hizmetinin devamlılığının sağlanması amacıyla teknik özellikleri belirlenerek tercih edildi. Bu kapsamda araçlar Valilik - Erenler - Kent konut - Üçyol, Kulfallı - Valilik, Arızlı - Valilik, Yenidoğan - Çocuk Hastanesi , Yeniköy - Gölcük , Yazlık - Gölcük , İhsaniye - İzmit , Saraylı - Gölcük Devlet Hastanesi , Gölcük MYO - Gölcük hatları arasında hizmet veriyor. Bu araçlarda bugüne kadar yaklaşık 50 bin kişi taşındı.

(UK-RFK-Y)



13.08.2017 10:20:13 TSI

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