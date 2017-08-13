YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İzciler Serindere kanyonunu keşfetti

İzciler Serindere kanyonunu keşfetti



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor İzcilik branşı tarafından "Kocaeliyi Keşfediyorum" etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin önemli kanyonları arasında yeralan, Serindere Kanyonunda yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe, Kağıtspor izcilik branş yöneticileri, izci gönüllüleri ve 25 izci katıldı.

Gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığı faaliyette izciler baret ve diğer ekipmanlarını kullanarak Serindere Köyü'nden başlayıp kanyonun içine doğru 4 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. Sarp kayalıklar, şelaleler ve çağlayanların bulunduğu zorlu kanyon parkurunda ekip dayanışması içerisinde ilerleyen Büyükşehirli izciler, kanyon ekosisteminde yaşayan kırmızı benekli alabalıklar, su samurları ve diğer canlılar hakkında bilgi edindi. Zorlu parkuru başarıyla bitiren izciler yürüyüş sonunda fotoğraf çekildi.

(UK-RFK-Y)



13.08.2017 10:25:07 TSI

NNNN

