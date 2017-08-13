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İzciler Serindere kanyonunu keşfetti

13 Ağustos 2017 Pazar, 10:23
İzciler Serindere kanyonunu keşfetti
İzciler Serindere kanyonunu keşfetti

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor İzcilik branşı tarafından "Kocaeliyi Keşfediyorum" etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin önemli kanyonları arasında yeralan, Serindere Kanyonunda yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe, Kağıtspor izcilik branş yöneticileri, izci gönüllüleri ve 25 izci katıldı.
Gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığı faaliyette izciler baret ve diğer ekipmanlarını kullanarak Serindere Köyü'nden başlayıp kanyonun içine doğru 4 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. Sarp kayalıklar, şelaleler ve çağlayanların bulunduğu zorlu kanyon parkurunda ekip dayanışması içerisinde ilerleyen Büyükşehirli izciler, kanyon ekosisteminde yaşayan kırmızı benekli alabalıklar, su samurları ve diğer canlılar hakkında bilgi edindi. Zorlu parkuru başarıyla bitiren izciler yürüyüş sonunda fotoğraf çekildi.
(UK-RFK-Y)

13.08.2017 10:25:07 TSI
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