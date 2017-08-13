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Muratpaşa'da 2 bin 112 vatandaşa diyetisyen hizmeti



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nce verilen diyetisyen hizmetinden yılın ilk 7 ayında 2 bin 112 vatandaş yararlandı.

Muratpaşa Belediyesi'nce verilen diyetisyen hizmeti sürüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan Diyetisyen Servisi, Turunç Masa Çağrı Merkezi 444 80 07 aracılığıyla başvuruda bulunan vatandaşların, vücut analiz ölçüm cihazı ile beden kitle endeksi ölçülerek, kendilerine en uygun beslenme programı hazırlanıyor.



2017'de 2 bin 112 komşumuz yararlandı

Muratpaşa Belediyesi diyetisyenleri, diyet uygulamaya başlayan vatandaşların ayda 1 kez kontrollerini yapıp, her aşamayı takip ediyor. 2014 yılın nisan ayından bu yana toplamda 12 bin 291 kişiye hizmet veren Muratpaşa Belediyesi diyetisyenleri, 2017 yılının ilk 7 ayında da 2 bin 112 vatandaşın beden kitle endeksin ölçüp, en uygun beslenme programını uygulamalarını sağladı.



Sağlıklı ve kalıcı kilo vermek

Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Muratpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü diyetisyenleri, "Amacımız, komşularımızın sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinerek kalıcı kilo vermelerini sağlamak" dedi. Muratpaşa Belediyesi diyetisyenleri ayrıca, mahallelerde spor yapan bayanlara da özel beslenme programı hazırlıyor.

(SÇ-SÇ-Y)



13.08.2017 10:25:27 TSI

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