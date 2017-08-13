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İzmit'te tarih turizminde atağa kalktı



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişi bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan İzmit, tarih turizminde atağa kalktı.

Asya ile Avrupa kıtaları arasında önemli kara ve demiryolu güzergâhlarının kesiştiği bir yerde bulunan İzmit, yıllarca sanayi kimliği ile anılıyordu. Nevzat Doğan'ın 2009 yılında İzmit Belediye Başkanı seçilmesinden itibaren, yok olmaya yüz tutmuş onlarca tarihi değere sahip çıkılıp restore edilerek gelecek nesillere aktarılması sağlandı. Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserleriyle İzmit'in turizm kimliği ile anılması için Belediye Başkanı Nevzat Doğan yoğun çalışmalar içinde bulundu. İzmit'te şimdiye kadar onlarca tarihi cami, hamam, çeşme, konak restore edildi ve halen restorasyonlar devam ediyor. Başkan Doğan'ın büyük önem verdiği Tarih Koridoru Projesi ile şehir yerli ve yabancı turistlere tanıtılarak sanayi kimliğinin yanı sır kültür turizm kimliğinin de öne çıkması hedefleniyor.



Hedef 1 milyon turist

Her yıl milyonlarca turistin akınına uğrayan İstanbul'a yakın olmasının avantajlarını şimdiye kadar değerlendiremeyen İzmit, Başkan Doğan'ın " 1 milyon turist" hedefine de adım adım yaklaşıyor. Tarihi çeşme, konak, cami, hamamların onarılmasının yanı sıra İzmit Belediyesi'nce şehrin tanıtımı için 2 adet turizm ofisi faaliyete geçirildi, İzmit'in tarihi ve turistik yerlerini gösteren İngilizce ve Türkçe kitapçıklar ve haritalar hazırlandı. Belediyenin resmi internet sitesi www.izmit.bel.tr'de özel alanlar oluşturularak şehrin sadece İzmit'te değil dünyanın dört bir yanında tanıtımı hedeflendi. Vatandaşlar belediyenin resmi internet sitesine girerek TARİH KORİDORU bölümünden şimdiye kadar yapılan çalışmaların yanı sıra gezilecek ve görülecek yerler hakkında da detaylı bilgiye sahip olabiliyor.

İzmit'in öncelikle şehirde yaşayanlara tanıtılması için Başkan Doğan'ın talimatıyla " Kentim İzmitim Turları" düzenlenmeye başladı. Turlar sayesinde şimdiye kadar binlerce kişi yaşadıkları şehri daha yakından tanıma imkanı buldu. Son olarak İzmit Tarih Koridoru Gezi Planı ile yeni turlarla şehrin özellikle tarihi yerleri vatandaşlara ücretsiz olarak tanıtılıyor. TURİZMİT adı verilen proje ile özel olarak tasarlanmış otobüs vatandaşları Cumhuriyet Parkı'ndan alarak Orhan Mahallesi Bağçeşme meydanına götürüyor. Otobüsten inen vatandaşlar, rehber eşliğinde yayan olarak sur kalıntıları, tarihi Orhan Camii'ne geliyor. Buradan İzmit'e kuşbakışı görme imkanı bulan vatandaşlar Karaburç'u gördükten sonra tarihi sokaklardan Akçakoca meydanına iniyor. Dere (Akçakoca) Cami, Osmanlı Meydanı, Akçakoca Anıtı, Süleyman Paşa Hamamı, Sırrıpaşa Konağı, Elbeyoğlu Konak, Pembe Köşk, Yumurtacı Camii, Kapanca Sokaktaki tarihi yerleri gördükten sonra Kültür Tepesi'ne ulaşıyorlar. Burada da Redif Binası, İmaret Camii, Kasr-ı Hümayun, Paşalar Dairesi, Saat Kulesi ve Atatürk Heykeli hakkında bilgilendirilen vatandaşlar İzmit Körfezi manzarasında çaylarını yudumlayarak turun ilk bölümünü sonlandırıyor. İzmit Belediyesi yetkilileri, Proje kapsamında 3 aşamalı tur programı düşünüldüğünü, halen 1.turu hayata geçirdiklerini önümüzdeki dönemlerde 2. ve 3. tur programını da başlatacaklarını söylediler.



"Tarihimizi unutmak kendimizi unutmak demektir"

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, tarihin bir milletin en önemli değerlerimden olduğunu belirterek " Tarihimizi unutmak kendimizi unutmak demektir. Tarihini unutmuş veya tarihinden ders çıkarmamış bir milletleler hata yapmaya mahkumdur. İzmit Belediyesi olarak bu inanışla hareket ediyor ve şehrimizin tarihine sahip çıkmayı kendimize borç biliyoruz. İzmit, gerek coğrafi konumu gerekse tarihi ile önemli bir şehirdir. Biz de, bize bu güzel şehri miras bırakan, atalarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek, gençlere bu tarihi mirası en güzel hali ile teslim etmenin çabası içindeyiz. Çünkü biz inanıyoruz ki, bir şehir tarihine sahip çıkarsa, o şehrin değeri artar. İzmitimizin değeri de tarihine sahip çıkmakla artar. İzmitliler, belediyemizin Kültür Tepesi Projesi sayesinde yıllar sonra Ata'sının önünden başları dik olarak geçiyor, isimlerini sadece kitaplardan okudukları şehitlerinin anıtlarına gidip onları hatırlıyor ve dua ediyor, tarihi sokaklarda gururla yürüyorlar. İzmit Belediyesi olarak bizim tarihimize, atalarımıza ve şehrimize olan bağımız, saygımız bugüne kadar asla sözde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. Çünkü bizim için tarih demek gelecek demektir. Çalışmalarımıza bu inanç ve kararlılıkla devam etmeyi sürdüreceğiz. Tarihini bilen, tarihinden ders çıkaran ve tarihine sahip bir kent olarak İzmit, tüm ülkeye örnek olacaktır" dedi.

(UK-RFK-Y)



13.08.2017 10:36:28 TSI

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