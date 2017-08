YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Ali Çetinbaş: "AK sevda 16 yaşında, işimiz hizmet gücümüz millet"

Başkan Ali Çetinbaş: "AK sevda 16 yaşında, işimiz hizmet gücümüz millet"



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti'nin, demokratikleşme, hukuk devleti ilkesinin yerleşmesi, ekonomik büyüme, sivilleşme ve özgürlükler anlamında ciddi reformlar gerçekleştirdiğini ifade etti.

AK Parti'nin kuruluşunun 16. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayınlayan Çetinbaş, "Türkiye artık gündemi belirlenen ülke olmaktan çıkıp, 'gündem belirleyen' ülke konumuna gelmiştir" dedi.

2023 vizyonunu kendilerine temel prensip olarak belirlediklerini dile getiren Başkan Çetinbaş, "Geçmişten gelen ve 2000'li yıllara taşınan sıkıntılarla yoğun bir dönemde ülkemize bir güneş gibi doğan, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti kısa sürede milletimizin teveccühü ile yeni ufuklar açmış, yeni çalışmalar ve projeler ile ülkemiz, her alan da hızla büyüyerek hak ettiği noktalara gelmiştir. 'İşimiz hizmet gücümüz millet' düsturu ile kurulan AK Parti, Türkiye'mizin birçok alanda yaşadığı temel sorunları yok etme kararlığı ile yola çıkarak, demokratikleşme, hukuk devleti ilkesinin yerleşmesi, ekonomik büyüme, sivilleşme ve özgürlükler anlamında ciddi reformlar gerçekleştirmiştir. İnsan odaklı hizmet anlayışı içerisinde ülkemizin her köşesinin büyük bir bayındırlık hizmetleri ile tanışması yeni bir belediyecilik ve yerel yönetimler anlayışının getirilmesi şehirlerimizin köhne dokusundan kurtularak yaşanılabilir modern kentler haline getirilmesi gibi hizmetler başarı ile ifa edilmiştir. 2023 vizyonunu kendisine temel prensip alarak güçlü Türkiye yolunda hızla ve yerinde adımlar atan AK Parti hükümetleri birbiri ardına attığı ciddi adım ve yatırımlarla gelişmenin, büyümenin ve kalkınmanın bir ve beraber olma ruhu içinde ortaya konulduğunu, tüm dünyaya ispat etmiştir. Yıllardır kendi içerisine kapatılmış dış dünyadan izole edilmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti AK Parti hükümetleri döneminde kabuğunu kırarak bölgesinde ve dünyada söz sahibi konumuna geldi. Türkiye artık gündemi belirlenen ülke olmaktan çıkıp ''gündem belirleyen'' ülke konumuna gelmiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ile birlikte siyasi hayatına ve hükümet çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. AK Parti ülke sevdasını, vatan aşkını en üst düzeyde hissedenlerin partisi olarak kuruluştan bugüne kadar hizmet siyasetinin adresi ve uygulayıcısı olmuş ve bu sayede milletin gönlünde taht kurmuştur" diye konuştu.



"FETÖ terör örgütü ve onun bir dolara satılmış eli kanlı hainleri asla amacına ulaşamayacak"



Geçen 16 yılda bir çok darbe girişimine maruz kaldıklarını belirten Başkan Ali Çetinbaş, "Şanlı tarihi ve ecdadı ile bağları koparılmış geçmişi ile olan maneviyatını yitirmiş bir devletin, 16 yıllık AK Parti döneminde canlanarak nasıl kendine geldiğini, özüne döndüğünü hep birlikte gururla şahit olduk. 16 yıl içinde birçok ciddi badirelere, engellere maruz kaldık, bölücü terörist saldırılarına uğradık ve en son olarak ve 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan hain FETÖ darbe teşebbüsünü millet olarak acı ile hep birlikte yaşadık. Tüm dünyanın gözü önünde iç ve dış mihraklarca tertip edilerek gerçekleşen bu kalkışmada kalleş FETÖ terör örgütü ve onun bir dolara satılmış eli kanlı hainleri Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve milletine karşı silahlı saldırıda bulunarak alçakça bir darbe girişimine yeltenmişlerdir. Ama aziz milletimizin dik duruşu ve demir yumruğu ile neye uğradıklarını şaşırmışlar, milletin ve devletin gücü karşısında mağlup olmuşlardır. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon konuşması talimatı ile meydanlara, yollara, sokaklara inen halkımız, 'Millet eğilmez Türkiye asla yenilmez' diyerek canı pahasına Bayrağına, vatanına, demokrasisine, meclisine, hükümetine ve Cumhurbaşkanına sahip çıkmıştır. Artık şimdi bu alçaklar için zaman hesap zamanıdır. Asker kılıklı teröristler ve destekçileri yüce Türk adaleti karşısında hesaplarını verecekler, sonucunda hak ettikleri en ağır cezayı alacaklardır. Burada bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimizle şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.



"Hedeflerimize ulaşmak için büyük bir azim ve karlılıkla durmaksızın çalışacağız"



Kütahyalılar'ın partilerine her zaman destek verdiğini anlatan Başkan Ali Çetinbaş, "AK Parti ile Kütahya'mızda 16 yılda büyük bir değişim ve yatırım atılımı gerçekleştirmiş ve bu yatırımlar hız kesmeden devam etmektedir. Gerek sanayi alanında, gerek tarım ve hayvancılık alanında, gerek yerel yönetimler alanında, gerekse kamusal yatırımlar alanlarında, şehrimiz tarihinde hiç almadığı desteği almış, almaya da devam etmektedir. Hemşehrilerimiz bu farkı görerek AK Parti'ye her zaman destek ve teveccüh göstermiştir. Bu destek ve güven bizleri daha da çok çalışma azmine sürüklemekte, gücümüze güç katmaktadır. Bizler AK Parti Kütahya İl Teşkilatları ve bu şanlı ve kutlu davanın neferleri olarak dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de gönüllerin partisi olmaya 'Halka hizmetin Hakka hizmet olduğu 'inancı ile bu yolda dimdik ve kararlılıkla devam edeceğiz. Daima birlikte ve beraber milletimizin emrinde olacağız.Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman önemle vurguladığı gibi 'Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız' Bu inanç doğrultusunda güzel Türkiye'mizin yeni ufuklara açılması 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak yolunda büyük bir azim ve karlılıkla durmaksızın çalışacağız. Devletimize, topraklarımıza, bayrağımıza, ezanımıza, milletimize karşı yapılacak tehdit ve girişime karşı göğsümüzü siper edip dimdik duracağız.Milletin bağrından çıkan AK Parti'nin, AK sevdamızın kuruluşunun 16. yıl dönümünü en içten ve kalbi duygularımızla kutluyor, başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bugüne kadar görev yapmış Başbakanlarımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize, Kütahya il, ilçe, belde, köy, mahalle teşkilatlarımızda, seçim sandıklarımızda görev yapmış tüm dava arkadaşlarımıza, belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerine, il genel başkanlarımıza ve üyelerine, Kütahyalı hemşehrilerime sevgi saygı ve sonsuz teşekkürler ediyor, ebediyete intikal etmiş dava arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz" ifadelerini kullandı. (EFE)



13.08.2017 10:42:56 TSI

NNNN