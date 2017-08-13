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Erzurum Özel Bilge Koleji 2017 LYS'ye damgasını vurdu



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Özel Bilge Koleji mezun verdiği 29 öğrencisini üniversitedeki eğitim-öğretim programlarına yerleştirerek büyük bir başarıya imza attı. Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı, "Velilerimizden emanet aldığımız öğrencileri ülkemizin geleceğine yön verilmiş, yetişmiş bireyle olarak yüce milletimize armağan ediyoruz" dedi.

Öğrencilerinin başarılarından duyduğu gururu dile getiren Kurucu Abdullah Samancı, öğrencilerinin büyük bir bölümünün Türkiye'nin dört bir tarafındaki Hukuk Fakültesini kazandığını söyledi. Samancı, öğrencilerden Gökay Bağrıyanık'ın ise LYS Edebiyat branşında tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye'de ulaşılması zor bir başarıya da imza attığını belirtti. Bir aile ortamında eğitim-öğretim verdiklerini vurgulayan Samancı, "Bilge koleji eğitimdeki çıtayı her geçen yıl birz daha yükseltiyor. Kaliteli eğitim anlayışı, tecrübeli kadrosu ve geleceği şekillendirecek öğrenci yerleştirme misyonuyla Erzurum'un aranan eğitim yuvası olan Bilge Koleji bu cennet vatan ve yüce millet için durmadan çalışacaktır.

Kaliteli eğitim anlayışı, tecrübeli kadrosu ve geleceği şekillendirecek öğrenci yerleştirme misyonuyla Erzurum'un aranan eğitim yuvası olan Bilge Koleji yoğun istek üzerine Ortaokulunu da bu yıl hizmete açtı" diye konuştu

Öğrencilerin hayallerine Bilge Koleji ile gerçekleştirdiğini söyleyen öğrenci velilerinden emekli öğretmen Nihat Dal, başta okul yönetimi olmak üzere tüm öğretmenlere teşekkür etti. Dal, "Oğlumuz lise ikinci sınıfta gittiği okulundan ayrılmak zorunda kaldı. Okul araştırması içerisine girdik. Burada geldiğimizde o anki sıcak enerji içimizi ısıttı. Evet, 'bizim okulumuz bu' dedik. Müdüründen, öğretmenlerine, yardımcı personelinden, servis şoförlerine kadar herkes o kadar temiz yüzlü ve insanlık dolu ki anlatamam. Bu okulda sanki herkes özel olarak seçilmiş gibi. Hepsi idealist, işlerini ciddiyetle ve titizlikle yapıyorlar. Oğlum Kürşat hayalini kurduğu OTDÜ'yü kazandığı için çok mutluyum" dedi.

(ERZ-Y)



13.08.2017 10:55:08 TSI

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