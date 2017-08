YEREL HABERLER / IĞDIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Ünlü, yangın çıkan valilik binasında incelemelerde bulundu

Vali Ünlü, yangın çıkan valilik binasında incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Abbas Can Aras - Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Iğdır Valisi Enver Ünlü geçtiğimiz günlerde yanan Valilik binasını gezerek incelemelerde bulundu.

Iğdır Valisi Enver Ünlü basın mensupları ile birlikte Valilik binasını gezerek çıkan yangın hakkında bilgi verdi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Erzurum ve Iğdır Afad'ın ortak tatbikat yaptığını ve Erzurum Afad'ın çok büyük bir desteği olduğunu belirtti. Vali Ünlü, "İtfaiye, Çevre şehircilik, Emniyet müdürlüğü ve diğer kamu kurum yetkilileri de çok fedakarca çalıştılar. Kuruluşlarımızın çalışanları aynı kendi evleri gibi seferberlik ilan ettiler. Çok şükür her hangi bir can kaybı olmadan bu tehlikeyi atlattık. Dün müfettişlerimizi ziyaret ettim onlarda tüm çalışmalarını tamamlayıp ilimizden ayrılıyorlar ve onlarda da sıkıntı yok. Sokakta ki vatandaşından, patron ve sanayicisine kadar bütün Iğdır'lı hemşerilerimiz büyük destek verdi. Herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Adeta seferberlik ruhuyla çalıştılar. Evvelki gün Valiliğimizi ziyaret ettiğimizde bir hanım kardeşimizin rektörlükten geldiğini öğrendim. Ne yapıyorsunuz kolay gelsin dedim, oda evimizi temizliyoruz dedi. Beni çok duygulandırdı. Ne zaman isterseniz biz geliriz hatta bir kaç günlüğüne gelmiştik ama Valilik binamızın tekrar faaliyete alınacağı güne kadar buradayız dediler. Ziyadesiyle mutlu olduk. Şu an bütün kurum ve kuruluşlarda çalışan vatandaşlarımız ve hemşerilerimiz seferberlik ruhuyla çalışıyorlar. Ben bir kez daha çalışanlara ve basın mensuplarına kamuoyunu hızlı ve doğru bir şekilde aydınlattığı için teşekkür ediyorum. İnşallah Iğdır'ımız bir daha böyle bir felaket yaşamaz. Tabi buradan önemli dersler çıkarıp eksik ve kusurlarımızı göreceğiz. Diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olup Iğdır'daki bütün binaların hatta özel binaların eksiklerini yangına, depreme, olağan üstü hal şartlarına ve afet koşullarına karşı hazır hale getirmemiz lazım. Siz değerli basın mensuplarından da bu konuda kamuoyu oluşturmanızı ve kamuoyunu hızlı ve etkin bir şekilde bilgilendirmenizi istirham ediyorum. Çünkü bu konuda eksilerimiz var. Biz bu talihsiz ve üzücü kazayı Valiliğimizde yaşadık. Bir bakıma en üstte yaşamış, görmüş ve müşahede etmiş olduk. Bir bakıma da avantaj olarak değerlendiriyorum. Hepimize geçmiş olsun ucuz atlattık. Bugünden tezi yok eksiklerimizi gidereceğiz. Adli ve idari soruşturmalar devam ediyor. Kimin ihmal ve kusuru varsa kesinlikle tespit edilecek ve gerekli işlemler uygulanacak" dedi.

(ACA-AA-Y)



13.08.2017 10:56:21 TSI

NNNN