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Avukatlara sosyal tesis müjdesi



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ANTALYA (İHA) - Antalya Baro Başkanı Avukat Bolat Balkan, Uluslararası Şehirler Derneği buluşmasında avukatlara sosyal tesis müjdesi verdi.

Uluslararası Şehirler Derneği üyeleri, aylık kahvaltı buluşmasında bir araya geldi. Etkinliğin bu ayki konuğu Antalya Baro Başkanı Avukat Bolat Balkan oldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Uluslararası Şehirler Derneği Başkanı Bülent Yüksel, derneğin kuruluş amacı, faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi. Yüksel, "Antalya Şehir Platformu olarak çıktığımız yolda, Antalya başta olmak üzere, diğer şehirlerde gördüğümüz ilgi bizleri onurlandırdı. Uluslararası Şehirler Derneği olarak bundan sonra Antalya'nın hizmetindeyiz" diye konuştu.



Balkan'dan Türel'e teşekkür

Antalya Barosu Başkanı Avukat Bolat Balkan ise Antalyalı avukatlara sosyal tesis ve idari hizmet binasını bir arada barındıran sosyal tesis müjdesi verdi. Balkan, "Projenin başlama aşamasından bu yana bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Kendisine yöneltilen bir soru üzerine kadına yönelik şiddete dikkat çeken Balkan, "Antalya Barosu olarak hukuk ve insanlık dışı eyleme maruz kalmış tüm mağdurlarımızın yanındayız. Bunu sosyal bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



13.08.2017 11:03:51 TSI

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