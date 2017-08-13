ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Avukatlara sosyal tesis müjdesi

13 Ağustos 2017 Pazar, 11:01
Avukatlara sosyal tesis müjdesi
Avukatlara sosyal tesis müjdesi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Baro Başkanı Avukat Bolat Balkan, Uluslararası Şehirler Derneği buluşmasında avukatlara sosyal tesis müjdesi verdi.
Uluslararası Şehirler Derneği üyeleri, aylık kahvaltı buluşmasında bir araya geldi. Etkinliğin bu ayki konuğu Antalya Baro Başkanı Avukat Bolat Balkan oldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Uluslararası Şehirler Derneği Başkanı Bülent Yüksel, derneğin kuruluş amacı, faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi. Yüksel, "Antalya Şehir Platformu olarak çıktığımız yolda, Antalya başta olmak üzere, diğer şehirlerde gördüğümüz ilgi bizleri onurlandırdı. Uluslararası Şehirler Derneği olarak bundan sonra Antalya'nın hizmetindeyiz" diye konuştu.

Balkan'dan Türel'e teşekkür
Antalya Barosu Başkanı Avukat Bolat Balkan ise Antalyalı avukatlara sosyal tesis ve idari hizmet binasını bir arada barındıran sosyal tesis müjdesi verdi. Balkan, "Projenin başlama aşamasından bu yana bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Kendisine yöneltilen bir soru üzerine kadına yönelik şiddete dikkat çeken Balkan, "Antalya Barosu olarak hukuk ve insanlık dışı eyleme maruz kalmış tüm mağdurlarımızın yanındayız. Bunu sosyal bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

13.08.2017 11:03:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Minik Özge yeni protezine kavuştu
YEREL

MİNİK ÖZGE YENİ PROTEZİNE KAVUŞTU
Bin 6 çocuk basketbol eğitimi alıyor
YEREL

BİN 6 ÇOCUK BASKETBOL EĞİTİMİ ALIYOR
Muratpaşa'da 2 bin 112 vatandaşa diyetisyen hizmeti
YEREL

MURATPAŞA'DA 2 BİN 112 VATANDAŞA DİYETİSYEN HİZMETİ
Uysal, Zeytinköy Bilim ve Eğitim Merkezi'nde
YEREL

UYSAL, ZEYTİNKÖY BİLİM VE EĞİTİM MERKEZİ'NDE
Karagöl Şenliğinde Keçi Kırkma yarışması
YEREL

KARAGÖL ŞENLİĞİNDE KEÇİ KIRKMA YARIŞMASI
AK Parti Kepez'de Mayıslar yeniden aday olmayacak
YEREL

AK PARTİ KEPEZ'DE MAYISLAR YENİDEN ADAY OLMAYACAK
Turunç Masa 259 bin 728 başvuru aldı
YEREL

TURUNÇ MASA 259 BİN 728 BAŞVURU ALDI