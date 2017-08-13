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Selim Akçakele arası 17 kilometre sıcak asfalt oldu



(Fotoğraflı)



Serkan Erkoç

KARS (İHA) - Selim-Akçakale Köyü arasında bulunan 17 kilometrelik yol sıcak asfalt yapıldı.

Kars Valiliği'nce ihalesi yapılan Akçakale-Selim arası 17 kilometre grup köy yolunun sıcak asfalt yapım işi çalışmaları tamamlandı. Kaymakam Mehmet keklik, yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolda incelemelerde bulundu.

Akçakale grup köy yolunun sıcak asfalt yapılması ise köylüleri memnun etti. Yıllardan beri asfalt yola özlem duyduklarını belirten Akçakale köylüleri, yollarının asfalt olmasının kendilerini sevindirdiğini belirttiler.

Öte yandan Selim-Akçakale grup yolunda incelemelerde bulunan kaymakam Mehmet Keklik, yolun yapımında çok büyük emeği ve desteği olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a, Kars Valisi Rahmi Doğan'a katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

(SE-Y)



13.08.2017 11:04:21 TSI

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