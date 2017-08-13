YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nurdağlı muhtarlar iddialı

Nurdağlı muhtarlar iddialı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te yapılacak muhtarlar futbol turnuvasına Nurdağı'ndaki muhtarlar, iddialı hazırlanıyor.

Gaziantep'te ilçeler arasında oynanacak olan ve 15 Eylül'de başlayacak olan muhtarlar futbol turnuvasına Nurdağlı muhtarlar iddialı hazırlanıyor. Aşırı sıcaklara rağmen her fırsatta bir araya gelen muhtarlar, sık sık antrenman ve maç yapıyor. Şampiyonluk kupasını almak istediklerini belirten muhtarlar, maç gününe kadar çalışmalarını sürdüreceklerini belirtiyor.

Kaymakam'dan moral ziyareti

İlçe kaymakamı Lokman Düzgün, muhtarları antrenmanda yalnız bırakmıyor. Muhtarları çalışmalarını izleyen Kaymakam Lokman, muhtarları atik ve pratik bulduğunu söyleyerek, şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu ifade etti. Kaymakam Düzgün, "Muhtarlar, turnuva için işi sıkı tutuyor. Sorumlu oldukları mahallerde gösterdikleri başarılı performansı, turnuva boyunca oynadıkları bölgede de göstereceklerine inanıyorum. Başarılı bir turnuva geçirerek, şampiyonluk kupasını ilçemize getirmelerini diliyorum" dedi.

(SD-Y)



13.08.2017 11:22:17 TSI

NNNN

