Nurdağlı muhtarlar iddialı
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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te yapılacak muhtarlar futbol turnuvasına Nurdağı'ndaki muhtarlar, iddialı hazırlanıyor.
Gaziantep'te ilçeler arasında oynanacak olan ve 15 Eylül'de başlayacak olan muhtarlar futbol turnuvasına Nurdağlı muhtarlar iddialı hazırlanıyor. Aşırı sıcaklara rağmen her fırsatta bir araya gelen muhtarlar, sık sık antrenman ve maç yapıyor. Şampiyonluk kupasını almak istediklerini belirten muhtarlar, maç gününe kadar çalışmalarını sürdüreceklerini belirtiyor.
Kaymakam'dan moral ziyareti
İlçe kaymakamı Lokman Düzgün, muhtarları antrenmanda yalnız bırakmıyor. Muhtarları çalışmalarını izleyen Kaymakam Lokman, muhtarları atik ve pratik bulduğunu söyleyerek, şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu ifade etti. Kaymakam Düzgün, "Muhtarlar, turnuva için işi sıkı tutuyor. Sorumlu oldukları mahallerde gösterdikleri başarılı performansı, turnuva boyunca oynadıkları bölgede de göstereceklerine inanıyorum. Başarılı bir turnuva geçirerek, şampiyonluk kupasını ilçemize getirmelerini diliyorum" dedi.
(SD-Y)
13.08.2017 11:22:17 TSI
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