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Başkan Ataç'tan İsmail Özen'e ziyaret



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ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 16'ıncı Dönem Eskişehir Milletvekili olarak görev yapan, Çifteler eski Belediye Başkanı İsmail Özen'i evinde ziyaret etti.

CHP Çifteler İlçe Başkanı İdris Karakaş'ın da bulunduğu ziyarette Başkan Ataç, İsmail Özen ile sohbet etti. Ülke ve yerel gündem üzerine gerçekleşen samimi sohbetin ardından bir değerlendirme yapan Başkan Ataç, "İsmail Özen bizim değerli bir büyüğümüz. Kendisini ziyaret ederek eski günlerden, ülke ve Eskişehir gündeminden konuştuk. Eskişehir'e ve Çiftelere önemli kazanımları olan büyüğümüze misafirperverliği için teşekkür ederim. Kendisine sağlıklı günler temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İsmail Özen de ziyaretinden dolayı Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti.

(AS



13.08.2017 11:24:48 TSI

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