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Mahalleliden Fatma Şahin'e 'afiş'li teşekkür



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nurdağı İlçesi Hamidiye mahallesi sakinleri mahalle meydanına astıkları afiş ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Nurdağı ilçesine bağlı Hamidiye mahallesi sakinleri, ilçe merkezine uzak olmasına rağmen yol ve alt yapı gibi bir çok hizmette mahallelerini unutmayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e afiş yaptırarak, teşekkür etti. Yaptırdıkları afişi mahalle meydanına asan vatandaşlar, "Mahallemiz, hizmet noktasında unutulmadı. Bizler de Fatma Şahin'i ve ekibini unutmayız" dedi.

Mahalle meydanına asılan afişte ise, "Köyümüze yaptığı hizmetlerden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

(AKG-SD-Y)



13.08.2017 11:26:53 TSI

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