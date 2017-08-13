ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mahalleliden Fatma Şahin'e 'afiş'li teşekkür

13 Ağustos 2017 Pazar, 11:23
Mahalleliden Fatma Şahin'e 'afiş'li teşekkür
Mahalleliden Fatma Şahin'e 'afiş'li teşekkür

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nurdağı İlçesi Hamidiye mahallesi sakinleri mahalle meydanına astıkları afiş ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.
Nurdağı ilçesine bağlı Hamidiye mahallesi sakinleri, ilçe merkezine uzak olmasına rağmen yol ve alt yapı gibi bir çok hizmette mahallelerini unutmayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e afiş yaptırarak, teşekkür etti. Yaptırdıkları afişi mahalle meydanına asan vatandaşlar, "Mahallemiz, hizmet noktasında unutulmadı. Bizler de Fatma Şahin'i ve ekibini unutmayız" dedi.
Mahalle meydanına asılan afişte ise, "Köyümüze yaptığı hizmetlerden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.
(AKG-SD-Y)

13.08.2017 11:26:53 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Fatma Şahin'e kara üzüm ikramı
YEREL

FATMA ŞAHİN'E KARA ÜZÜM İKRAMI
Nurdağlı muhtarlar iddialı
YEREL

NURDAĞLI MUHTARLAR İDDİALI
Makine-metal sektörünün geleceği GSO-MEM'de konuşuldu
YEREL

MAKİNE-METAL SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ GSO-MEM'DE KONUŞULDU
Gaziantep Borsasında bu yıl bir ilk yaşandı
YEREL

GAZİANTEP BORSASINDA BU YIL BİR İLK YAŞANDI
AK Parti'nin 16. yıl sevinci
YEREL

AK PARTİ'NİN 16. YIL SEVİNCİ
Şehitkamil kazandırmaya devam ediyor
YEREL

ŞEHİTKAMİL KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR
Oğuzeli büyükşehirin hizmetleriyle büyüyor
YEREL

OĞUZELİ BÜYÜKŞEHİRİN HİZMETLERİYLE BÜYÜYOR
Gaziantep Üniversitesi'nin müthiş tercih başarısı
YEREL

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ'NİN MÜTHİŞ TERCİH BAŞARISI