Gümüşhaneliler Derneği'nden Başkan Ataç'a plaket
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'deki Gümüşhaneliler Derneği Yönetim Kurulu, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti.
Eskişehir'deki Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Uğur Yücel ve yönetim kurulu üyeleri, ziyarette Başkan Ataç'a dernek faaliyetleri hakkında bilgi verirken, katkılarından dolayı da teşekkürlerini iletti. Başkan Ataç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yücel ve beraberindekilere çalışmalarında başarı diledi. Buluşmada ayrıca Eskişehir'deki Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Uğur Yücel, Başkan Ataç'a derneğe yaptığı katkılardan ötürü teşekkür plaketi takdim etti.
Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.
(BRK-AS-Y)
13.08.2017 11:27:32 TSI
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