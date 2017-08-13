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Hakemler Mehmet Terzi'de koşu sınavına girdi

13 Ağustos 2017 Pazar, 11:32
Hakemler Mehmet Terzi'de koşu sınavına girdi
Hakemler Mehmet Terzi'de koşu sınavına girdi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de düzenlenen seminerde basketbol hakemleri, Odunpazarı Belediyesi ev sahipliğinde mekik koşusu sınavına girdi.
Koşu sınavında erkek hakemler 86 tur, bayan hakemler ise 66 turluk koşu testini başarı ile tamamlayabilmek için ter döktü. Odunpazarı Belediyesi Mehmet Terzi Spor Salonunda gerçekleşen sınava C klasmanından 200, B klasmanından 70 hakem katıldı.
Hakemler, Odunpazarı Belediyesi Mehmet Terzi Spor Salonunda düzenlenen koşu sınavını başarı ile tamamladılar.
(AS-Y)

13.08.2017 11:35:04 TSI
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