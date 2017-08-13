Köyler arasındaki mesafe kısaldı
(Fotoğraflı)
Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin kırsal alandaki çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Zeytinburnu Köyü ile Civcivoğlu köyü arasına yeni yol açıldı. Yaklaşık 2 bin metre uzunluğundaki yeni açılan yola 600 ton stabilize malzeme serilerek kullanılır hale getirildiği kaydedildi. Köylüler, yeni açılan yol sayesinde köyler arasındaki mesafenin çok daha kısaldığını belirterek İzmit Belediyesi'ne teşekkür ettiler.
Öte yandan İzmit Belediyesi tarafından Düğmeciler köyünde de parke çalışması yapıldı.
Çalışmada bin 200 metrekare parke, 600 metre de bordür kullanıldığı kaydedildi.
(UK-RFK-Y)
13.08.2017 11:36:23 TSI
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