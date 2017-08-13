ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Köyler arasındaki mesafe kısaldı

13 Ağustos 2017 Pazar, 11:34
Köyler arasındaki mesafe kısaldı
Köyler arasındaki mesafe kısaldı

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin kırsal alandaki çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Zeytinburnu Köyü ile Civcivoğlu köyü arasına yeni yol açıldı. Yaklaşık 2 bin metre uzunluğundaki yeni açılan yola 600 ton stabilize malzeme serilerek kullanılır hale getirildiği kaydedildi. Köylüler, yeni açılan yol sayesinde köyler arasındaki mesafenin çok daha kısaldığını belirterek İzmit Belediyesi'ne teşekkür ettiler.
Öte yandan İzmit Belediyesi tarafından Düğmeciler köyünde de parke çalışması yapıldı.
Çalışmada bin 200 metrekare parke, 600 metre de bordür kullanıldığı kaydedildi.
(UK-RFK-Y)

13.08.2017 11:36:23 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Alternatif yolda ikinci viyadüğünün ayakları yükseliyor
YEREL

ALTERNATİF YOLDA İKİNCİ VİYADÜĞÜNÜN AYAKLARI YÜKSELİYOR
İzmit'te tarih turizminde atağa kalktı
YEREL

İZMİT'TE TARİH TURİZMİNDE ATAĞA KALKTI
Bayram, Gebze'de Metro Projesi'ni masaya yatırdı
YEREL

BAYRAM, GEBZE'DE METRO PROJESİ'Nİ MASAYA YATIRDI
İzciler Serindere kanyonunu keşfetti
YEREL

İZCİLER SERİNDERE KANYONUNU KEŞFETTİ
Büyükşehir'den yolculara Jest
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN YOLCULARA JEST
İhtiyaç sahiplerine yerinde inceleme
YEREL

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YERİNDE İNCELEME
Kocaeli'de silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI
Darıca Belediyesi final programını da iptal etti
YEREL

DARICA BELEDİYESİ FİNAL PROGRAMINI DA İPTAL ETTİ
İzmitliler Makedonya'ya gitti
YEREL

İZMİTLİLER MAKEDONYA'YA GİTTİ
Büyükşehir iftaiyesi 20 adet su tankeri aldı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR İFTAİYESİ 20 ADET SU TANKERİ ALDI
Akademi Lise öğrencilerinden İstanbul çıkartması
YEREL

AKADEMİ LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN İSTANBUL ÇIKARTMASI
Başkan Üzülmez'den Enes'e tam destek
YEREL

BAŞKAN ÜZÜLMEZ'DEN ENES'E TAM DESTEK
Başkan Üzülmez ile çay saati
YEREL

BAŞKAN ÜZÜLMEZ İLE ÇAY SAATİ