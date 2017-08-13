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Tepebaşı Belediyesi'nden geri kazanım uygulamaları

13 Ağustos 2017 Pazar, 11:34
Tepebaşı Belediyesi'nden geri kazanım uygulamaları
Tepebaşı Belediyesi'nden geri kazanım uygulamaları

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarına devam ediyor.

5 milyon 771 bin 980 kg ambalaj atık
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen geri kazanım uygulamaları ile hem bilinçli tüketim alışkanlığı kazanılması sağlanıyor hem de atık oluşumu engelleniyor. Bu kapsamda 2017 yılı Ocak ayından itibaren elde edilen verilere göre, Tepebaşı Belediyesi tarafından geri kazanımı sağlanan ambalaj atık miktarı 5 milyon 771 bin 980 kilograma ulaştı. 2016 yılının aynı döneminde ise bu rakam 5 milyon 582 bin 930 kilogram olarak gerçekleşmişti. Yani geri kazanımı sağlanan ambalaj atık miktarı, geçtiğimiz seneye göre yüzde 3,2'lik bir artış ile 189 bin 50 kilogram daha fazla oldu.

105 bin 715 kg atık yağ
Diğer yandan çevre için büyük bir tehlike unsuru olan bitkisel atık yağlar ve atık piller konusunda da her geçen gün daha fazla kişinin bilinçlenerek çevre korumasına katkı yapması sağlanıyor. Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla, evlerinde bitkisel atık yağlarını biriktiren vatandaşlar için muhtarlıklarda, belde evlerinde, okullarda, camilerde ve çeşitli kurum, kuruluşlarda bitkisel atık yağ toplama noktası yer alıyor. 2017 Ocak ayından bu yana Tepebaşı ilçesinde toplanan atık yağ miktarı ise 105 bin 715 kilogram oldu. Dolayısıyla Tepebaşı ilçesinden toplanan bitkisel atık yağ miktarı ile de 105 bin litre suyun kirlenmesi engellendi. 2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde bu rakam 97 bin 203 litre olarak gerçekleşmiş ve geçen seneye göre kıyaslandığı zaman aradaki fark yüzde 8'lik artış ile 8 bin 512 kilogram oldu.

2 bin 570 kilogram atık pil
Ayrıca Ocak ayından bu yana Tepebaşı ilçesinde toplanan atık pil miktarı 2 bin 570 kilogram oldu. 297 noktada atık pil toplama kutusu bulunduran Tepebaşı Belediyesi, her yıl okullar arası düzenlenen atık pil toplama kampanyası ile öğrencilerin de bilinçlenmesini amaçlıyor. Toplanan atık pil miktarında da yine 2016 yılı Ocak-Temmuz dönemi rakamlarına kıyasla 189 kilo ile yüzde 7,3'lük bir artış sağlandı. 2016 yılının aynı döneminde toplanan atık pil miktarı 2 bin 381 kilogram olmuştu.
(BRK-AS-Y)

13.08.2017 11:36:32 TSI
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