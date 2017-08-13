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Havzan Sosyal Tesisi yapımı sürüyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından kısa süre önce temeli atılan Havzan Sosyal Tesisi'nde yapım çalışmaları devam ediyor.

Meram Belediyesi tarafından Mayıs Ayı'nın sonunda temeli atılan Havzan Sosyal Tesisi'nde yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, çalışmaları yerinde incelerken yetkililerden bilgi aldı.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram'ın en kalabalık nüfusuna sahip olan Havzan Mahallesinde yıllardır ihtiyaç olan bir yaşam merkezini bu dönemde faaliyete geçirdiklerini söyledi. Toru, "Bu kapsamda çocuklarımız için çalışma salonları ve kütüphaneler, kadınlarımız için çok amaçlı salonlar, beyler ve emekliler için sohbet salonları gibi bölgenin ihtiyacı olan alanları bu merkezimizle karşılamış olacağız. Yıl sonuna kadar tesisimizi tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah bu tesisin yapımının tamamlanmasıyla birlikte çevrede çocuk oyun parkları ile çocuk sokağımızı da oluşturarak halkımızın istifadesine sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.

Bodrum, zemin + 2 kattan oluşan Havzan Aile Yaşam Merkezi'nin Bin 235 metrekarelik inşaat alanıyla Havzan Mahallesinde önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Havzan Sosyal Tesisi'nin yapımının tamamlanmasının ardından içerisinde Çok Amaçlı Salon, Hanımlar Lokali, Emekliler Konağı, Muhtar Ofisi, Kütüphane, Derslikler ve Fitness Salonu bulunacak.

(AH-Y)



13.08.2017 11:41:19 TSI

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