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Rektör Şahin'den, Başkan Şan'a tebrik ziyareti



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Süper Kupa finalinde, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine kazandıran Atiker Konyaspor'un Başkanı Ahmet Şan'a tebrik ziyaretinde bulundu.

SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin yaptığı konuşmada, Atiker Konyaspor'un önemli bir başarı elde ettiğini belirterek, kulübün başarılarını diledi. Kulüp yönetimi Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve futbolcuları tebrik ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Şahin, "Konya'nın bir evladı olarak hayatımızda ilklerimizi yaşadık. Çocukluğumuzdan bu yana Konyaspor'u 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig'de takip ediyoruz. Süper Lig'de tüm maçlarını radyo, televizyon ve stattan takip edip, destek vermeye gayret ediyoruz. Elde edilen başarı, küçümsenecek bir başarı değil. Tabi konuşulanlar, olan, bitenler üzüyor. Bunlar, sadece maçtaki şiddeti cezalandırmak için yapılan işler, eleştiriler değil. Konya'nın birikiminden gelen eleştiriler. Ama bunları saygıyla karşılamak lazım. Bizim motivasyonumuzu, moralimizi bozmaması lazım. Var olan yanlışları da tedavi edip, telafi edip yolumuza bakmamız lazım." dedi.



"Kalıcı olan bir başarı yakaladınız"

Prof. Dr. Şahin, futbolda şiddet ve yaşanan olumsuzlukları tasvip etmediklerini dile getirdi. Taraftar ve kulüp olarak yapılan hatalardan ders çıkarıp, tedbir almanın önemine değinen Prof. Dr. Şahin, "Büyük olmak, büyümek kolay değil. Bunlar büyüme sancıları. Konyaspor'un başarısı, kendini bilmez bazı kişilerin, statta ortaya koydukları asla tasvip etmediğimiz birtakım taşkınlıkları yüzünden gölgelenemez. Bu suçu işleyen 3-5 münferit kişinin tüm suçunu, vebalini ve günahını bir şehre, bir kulübe mal etmek doğru değil. Bunları durup ayıklamak lazım. Konya halkı, Konya kulübü ve Konya spor camiası bunların üstesinden gelecek iklime de tecrübeye de sahiptir. Bugünlerin hepsi geçer. Kalıcı olan, başarıdır ve siz bu başarıyı yakaladınız. Selçuklu'nun kadim başkenti Konyamızın, birlik ve beraberlik ruhu içinde, geçen sezondaki başarısını daha da ileriye taşıyacağına inanmaktayım. Gönlümüzden geçen Süper Lig Şampiyonluğu'na oynamanızdır. Taraftar, şehir ve Selçuk Üniversitesi olarak da bu çerçevede yanınızdayız" diye konuştu.



"Biz ekibimize, taraftarımıza, şehrimize inandık"

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Süper Kupa Şampiyonluğu'ndan sonra bizi ilk ziyaret eden protokol olarak Sayın Rektörümüz, her zaman yanımızdasınız. Konya'yı temsil ediyoruz. Bunu da iyi bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Bizim dışımızda gelişen bazı olaylar, maalesef bu başarının önüne geçebiliyor. 95 yıllık tarihimizde son 2-3 sezonda hep ilkleri yaşıyoruz. İnşallah burada yine sükunetle bu badireleri atlatacağımıza inanıyorum. Çünkü beklenmeyen bir başarı. Bu başarı, Konyaspor'dan beklenmiyordu ama biz ekibimize, taraftarımıza, şehrimize inanıyorduk. Bu zorlukları hep beraber aşağımıza inanıyorum. Tabi taraftar olaylarını da tasvip etmiyoruz. Bir öz eleştiri yapacak olursak; biraz sevinmesini de üzülmesini de bilmemiz lazım. Sevinç abartılı olunca iş çığırından çıkıyor. Hem Eskişehir'de hem de Samsun'da gördüğümüz gibi. Halbuki bize orada daha çok itidalli, böyle biraz daha sükunetli bir sevinç yakışırdı diye düşünüyorum. Tabi orada bulunan gençlerin bir problemi de gün yüzüne çıkmış oluyor. Maalesef bize gelen bilgilerde, işin içinde alkol, uyuşturucu var. İşin, bir provokasyon boyutu var. Tüm bunlar olunca sanki bizi temsil eden kişilermiş gibi görüntü veriliyor ama kesinlikle ben bu kişileri, Konyaspor taraftarı olarak görmüyorum. Çünkü sürekli eğitim noktasında olsun ve bugüne kadar ki çağrılarımızda olsun, hep Fair Play'i ön planda tuttuk" diye konuştu.



"Bir provokasyon olduğu net gözükmektedir"

Başkan Şan, Selçuk Üniversitesi ile gerçekleştirdikleri projelerde de Fair Play'i işlediklerini belirterek, "Tüm bu çalışmalardan sonra halen benzeri konuları konuşuyorsak o kişileri taraftar olarak görmek mümkün değil. İşin içinde olsa olsa şu kritik günlerden geçen ülkemizde bir kargaşa oluşturmaktır. Bir provokasyon olduğu net gözükmektedir. Zaten gerekli tüm merciler, incelemeleri başlattı. İlgili Bakanlıklarımız bazı tedbirler alacak. Biz şunu istiyoruz; suç işleyen kişiler cezasını çeksin. O gün, Konya'dan 4-5 bine yakın maça giden futbol seyircisi var. Geri kalan, o gerçekten taraftarlık yapan kişilerin, herhangi bir darbı, suçu yok. Tüm taraftarın cezalandırılması kadar yanlış bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası ile hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Konyaspor amblemi önünde hatıra fotoğrafı çekildiği esnada, kulübe tebrik için gelen Konya'daki oda başkanları da fotoğrafa dahil oldu ve Konya olarak Atiker Konyaspor'un yanında oldukları mesajını verdi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yer alan kulüp binasında gerçekleşen ziyarette, Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Abdullah Şanlı, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hakan Salim Çağlayan da yer aldı.

(AH-Y)



13.08.2017 11:51:36 TSI

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