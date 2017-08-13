YEREL HABERLER / YOZGAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sorgun Belediyesi kendi elektriğini kendi üretecek

Sorgun Belediyesi kendi elektriğini kendi üretecek



(Fotoğraflı)



Rukiye Yılmaz

YOZGAT (İHA)- Sorgun Belediyesi 3 ay içerisinde kuracağı güneş enerji sistemiyle kendi elektriğini kendisi üretecek.

Sistem sayesinde belediye aylık yaklaşık 50 bin lira tasarruf sağlamış olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, belediye olarak elektrik giderlerinin oldukça fazla olduğunu bu yüzden yapacakları yeni proje sayesinde aylık 50 bin lira elektrikten tasarruf sağlayacaklarını söyledi.

Şimşek,"Elektrik giderini azaltmak için güneş enerjisinden elektrik üretim projesi hazırladık. Ekim ayının sonlarına doğru hizmete girecek olan santralimiz 8 yılda kendini amorti edecek. Belediyemizin elektrik sarfiyatının dörtte birini karşılayacak olan sistem, 500 evin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçtedir. Ayrıca 999 KW gücündeki güneş enerji santralimizin hizmete girmesiyle ayda 50 bin liralık bir tasarruf sağlayacak" dedi

(RY-BMG-UY-Y-)



13.08.2017 12:04:45 TSI

NNNN

