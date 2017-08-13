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ASİMDER Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Ermiş: "Asıl katliamı Ermeniler bize yaptı"

- "Haraç alan, baskı kuran, görev yapmayan belediye başkanlarını artık istemiyoruz"



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VAN (İHA) - Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi İrfan Ermiş, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ı sert dille eleştirerek, "Asıl katliamı Ermeniler bize yaptı" dedi.

Açıklamalarda bulunan ASİMDER Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi İrfan Ermiş, Garo Paylan'ın Van'ın Edremit ilçesine gelerek devletin atadığı kayyumun yaptığı başarılı çalışmalar karşısında şaşırdığını söyledi. Paylan'ın utanmadan basına yalan bilgiler verdiğini söyleyen Ermiş, "Garo Paylan, 'Elimle eşelediğim her yerde insan kemiklerine rastladım' diyor. Garo, bebek katili atalarının neler yaptığını merak ettiyse gelsin onu atalarının Zeve'de, Timar'da, Erçek'te, Özalp'ta, Saray'da, Gevaş'ta, Bahçesaray'da, Mollakasım'da, Alaköy'de katlettikleri Müslümanların toplu mezarlarına götüreyim. Vanlı yaşlılarımızın beyanları elimizdedir. Belgeli kayıtlarımız var. Naif Çabuker, İbrahim Sargın, Şadiye Talay, Akif Yurtbay ve Mehmet Delibaş, Ermeni katliamlarını anlatan canlı tarihimizdir" dedi.



"Kayyum belediyeler ile uğraşmayı bıraksınlar"

Ermeni kökenli kişilerin ve misyonerlerin Van'a sürekli geldiğini dile getiren Ermiş, "Hepsinin gizli ve hain emellerini biliyoruz. Bu milleti bölemezsiniz ve aldatamazsınız. Esas katliamı Ermeniler biz Müslümanlara yaptı. Garo Paylan, Türkiye Büyük Millet Meclisini karıştırabilir, ancak Van'da onun borusu ötmez. İyi bilsin ve anlasınlar, yaralarımızı kaşımasınlar. 'Türk'ün iyisi Kürt'tür' düsturunu hiçbir güç bozamaz. Kayyum belediyeler ile uğraşmayı bıraksınlar. Haraç alan, baskı kuran, görev yapmayan belediye başkanlarını artık istemiyoruz" diye konuştu.

Ermiş, geçtiğimiz günlerde vatandaşların geniş katılımıyla hizmete açılan bölgenin ilk ve tek halk plajıyla ilgili ortaya atılan iddiaları da yalanlayarak, "Halk plajının bulunduğu alanda kesinlikle Ermeni mezarlığı yoktur. Ayrıca plaj için yapılan ahşaptan duş yerleri ve soyunma kabinleri de sahilde bulunuyor. Urartu medeniyetinden kalma höyük ise belediye tarafından koruma altına alınmış" ifadelerini kullandı.

(MSA-ÖK-Y)



13.08.2017 12:14:00 TSI

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