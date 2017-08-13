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Fatma Şahin'e kara üzüm ikramı

13 Ağustos 2017 Pazar, 12:14
Fatma Şahin'e kara üzüm ikramı
Fatma Şahin'e kara üzüm ikramı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde esnafı ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e kara üzüm ikram edildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çarşı merkezindeki esnafı gezdi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Fatma Şahin'a türkülere konu olan kara üzüm salkımı verildi. İkramı geri çevirmeyen Şahin, üzüm habbelerinin tadına baktı. Kara üzümün sağlık açısından faydasına da dikkat çeken Şahin, esnaf ve vatandaşların sorunlarını da dinledi.
Şahin, daha sonra ilçede görev yapan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Nurdağı Belediye binasında bir araya geldi. İlçe sorunları ve çözüm yolları ile ilgili STK temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunan Şahin, gezi ve ziyaretinin tamamlayarak ilçeden ayrıldı.
(SD-

13.08.2017 12:16:46 TSI
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