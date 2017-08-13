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Yozgat Çözüm Koleji LYS'de adından söz ettirdi



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Bu yıl ilk mezunlarını veren Yozgat Çözüm Koleji Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi, Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) 25 öğrenciden 22'sini üniversiteye yerleştirme başarısı göstererek adından söz ettirdi.

Yozgat Çözüm Koleji Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi, 2017 Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçlarında önemli başarılar elde etti. Tercih yapan Fen Lisesi öğrencileri yüzde 100'lük bir başarı sergileyerek istedikleri bölüme yerleşirken Anadolu Lisesi öğrencileri ise yüzde 85'lik yerleştirme oranıyla başarılarını taçlandırdılar.

LYS sonuçlarına göre 2 öğrenci tıp fakültesine 2 öğrenci diyetisyenlik bölümüne, 1 öğrenci diş hekimliği, 4 öğrenci hukuk fakültesine, 3 öğrenci uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi, 1 öğrenci psikoloji, 2 öğrenci mühendislik ve mimarlık fakültesine, 1 öğrenci moleküler biyoloji ve genetik, 1 öğrenci hemşirelik ve 5 öğrenci de eğitim fakültesine yerleşti.

Okul Müdürü Yusuf Avan, "Türkiye'nin en iyi üniversitelerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

(BMG-UY-Y)



13.08.2017 12:17:54 TSI

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