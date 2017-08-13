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Siirt'ten 137 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt'ten Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 137 kişilik hacı kafilesi İl Müftülüğünün önünde düzenlenen programla Medine-i Münevvere'ye dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2017 yılı hac organizasyonu kapsamında Siirt'ten kutsal topraklara gidecek 137 hacı adayı ve 5 din görevli için Siirt Müftülüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim, tekbir, ezan, tehlil ve duaların okunduğu uğurlama törenine, Siirt Müftü Vekili Muhammed Özdemir, hacı adayları ve yakınları katıldı. Programda konuşan Özdemir, kutsal topraklarda yapılan duaların önemine değinerek, hacı adaylarından ülkemiz ve milletimiz için dua etmelerini istedi. Duanın ardından kafile uğurlandı.

Siirt'ten 2017 yılında toplam 244 kişi hacca gitti.

(MND-MP-Y)



13.08.2017 12:20:08 TSI

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