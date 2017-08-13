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Fındıkpınarı yaylasında klasik müzik sesleri yankılandı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları ile Fındıkpınarı sakinlerini bir araya getirdi. Klasik batı müziğinin önemli eserlerinin yanı sıra, sevilen halk türkülerinin de seslendirildiği konserde, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da sahneye çıkarak tango yaptı.

Kırsal alanda yaşayan vatandaşların farklı kültürlerle buluşması amacıyla gerçekleştirilen konserde vatandaşlar, MDOB sanatçılarının seslendirdiği birbirinden güzel eserlere eşlik ederken, bazı vatandaşlar danslara katıldı. Bir çocuğunda Şef Anıl Aydın'dan orkestra çubuğunu alarak orkestrayı yönettiği etkinlikte, Başkan Tarhan'da renkli görüntüler oluşturdu. MDOB'un tecrübeli dans sanatçısı ile sahneye çıkan Tarhan, 'tango' yaptı. Yüzlerce sanatseverin katıldığı etkinliğin sonunda İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı seslendirildi.

Etkinlik sonunda konuşan Başkan Tarhan, "Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızı sanat ve sanatçıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye olarak kültür, sanat ve spor faaliyetlerine son derece önem veriyoruz. Mersin Devlet Opera Balesi ile sadece bu yıl üçüncü kez bir araya geldik. Mersin'in çok gözde bir opera ve balesi var. Sanatı halkın ayağına götürmek adına her türlü etkinliği düzenliyorlar. Her zaman bize destek veriyorlar. Bugünde çok önemli bir etkinlikte yanımızda oldular. Özellikle kırsal bölgelerimizde daha önce sanatsal etkinliklerle tanışmamış vatandaşlarımız ve çocuklarımıza yönelik sanatsal faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. İleri ki günlerde belediyemizin desteğiyle kırsal alanlarda yaşayan tüm herkesi MDOB sanatçılarımızla buluşturacağız" dedi.

(KRY-Y)



13.08.2017 12:21:23 TSI

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