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MEŞOT'da düzenleme çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MEŞOT) yeni düzenlemeler yapmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Otobüs Terminal İşletmesi Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen düzenlemeler, kalite ve düzen ön planda tutularak gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi, güvenlik tedbirlerini artırmak amacıyla otogarın etrafını tel örgü ile çevirirken, planlanan düzenlemeleri de en kısa zamanda hayata geçirmeyi hedefliyor. Belediyenin en kısa sürede ve hızlı bir şekilde hayata geçireceği çalışmalar arasında, emniyet amacıyla giden yolcu kapı girişine x-ray cihazı konulacak, giden yolcu kapı girişi ile otoparka kadar olan alana kışın yağıştan, yazın güneşten korumak münasebetiyle gölgelik yapılacak. Bahçenin daha güzel görünmesi maksadıyla, yolcuların da güvenliği göz önüne alınarak kamelya, süs havuzu ve çocuk oyun parkı yapılacak ve danışma üstünün ve etrafının camla kapatılıp daha güvenli hale getirilmesi sağlanacak. İç bahçede, Özgecan adının yaşatılması adına yapılan botanik parkının yeniden düzenlenmesi gerçekleştirilecek ve dış toprak alanının kaymasını önlemek amacıyla ve güzel görüntü sağlanması için istinat duvarı inşa edilecek.

(KRY-Y)



13.08.2017 12:21:43 TSI

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